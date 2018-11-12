12 ноября 2018 года чтят память иконы Пресвятой Богородицы "Озерянской". Рассказывают, что украинский крестьянин косил траву и рассек образ Божией Матери косой пополам. Осознав, что его поступок страшен для него и для других, он поднял две половины иконы и поместил у себя в молитвенном углу, зажег перед нею свечу, а утром обрел икону целой.

На поклонение этому чудотворному образу приходили множество паломников, где происходили многочисленные исцеления больных с помощью молитв.

Читайте также: Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018: действенные советы

Именины 12 ноября празднуют: Зиновий, Анастасия, Елена, Леонид, Александр.

Народные приметы 12 ноября

– Заяц дорогу перебежал - к неудаче в делах.

– Много синиц возле дома - примета, что скоро наступят холода.

– Много синиц появилось - скоро будет похолодание.

– Синичка пищит – предвещает зиму.

Что можно делать 12 ноября

1. В этот день мастерят для синиц кормушки. Говорят, что если они залетят во двор – семья будет счастливой.

Читайте также: Выходные в декабре 2018: какие праздничные дни ожидают украинцев

2. Если покормить птиц – ждите успеха во всех начинаниях.

3. Помолитесь Пресвятой Богородице "Озерянской". Праздники помогут вам решить сложные вопросы и справиться со всеми поставленными задачами.

Что нельзя делать 12 ноября

1. Не говорите плохие вещи о людях.

2. Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.

3. Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.