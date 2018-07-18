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Телеканал новостей 24 Новости Красота

12 потрясающих цветов для летнего маникюра

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Модные цвета маникюра 2018
Модные цвета маникюра 2018 / Фото из Іnstagram Park Eunkyung

Лето – это сезон для смелых оттенков и экспериментов с новыми цветами. Это касается и нейл-арта – попробуйте оттенки, которые подойдут ко всем летним нарядам.

Смотрите дальше 12 модных цветов маникюра, которые можно воплотить в жизнь уже сейчас.

Читайте также: Яркие краски: идеи для летнего маникюра

 

Мягкий серый:

Зеленое мохито:

 

Допис, поширений essie (@essie)

Мерцающая морская пена:

Теплая медь:

Яркий апельсин:

 

Допис, поширений JINsoon (@jinsoon)

Нейтральный металлик:

 

Допис, поширений OPI (@opi)

Розовая пыль:

Молочный:

Блестящая сирень:

Насыщенный зеленый:

 

Допис, поширений OPI (@opi)

Желтая пастель:

 

Допис, поширений OPI (@opi)

Морская волна:

 

Теги: LifeStyle Маникюр Красота
Источник: 24 Канал
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