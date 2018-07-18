12 потрясающих цветов для летнего маникюра
Лето – это сезон для смелых оттенков и экспериментов с новыми цветами. Это касается и нейл-арта – попробуйте оттенки, которые подойдут ко всем летним нарядам.
Смотрите дальше 12 модных цветов маникюра, которые можно воплотить в жизнь уже сейчас.
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Мягкий серый:
Зеленое мохито:
Мерцающая морская пена:
Теплая медь:
Яркий апельсин:
Нейтральный металлик:
Розовая пыль:
Молочный:
Блестящая сирень:
Насыщенный зеленый:
Желтая пастель:
Морская волна:
Источник: 24 Канал
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