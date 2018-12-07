130 тысяч долларов и 20 дел АТОшников с "конвертами", – прокурор об обысках у врачей-взяточников

В Киеве в пятницу, 7 декабря, Оболонский суд будет избирать меру пресечения медикам, которые требовали взятку в размере 40 тысяч гривен за справку об инвалидности. Врачей задержали несколько дней назад.

Об этом в прямом эфире рассказала журналистка 24 канала.

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Подозреваемым медикам инкриминируют получение неправомерной выгоды, за что Уголовный кодекс Украины предусматривает максимальное наказание в 10 лет лишения свободы.

Петр Олексюк – пострадавший экс-АТОшник – сразу после того, как у него начали требовать взятку обратился в СБУ. Те, в свою очередь, отреагировали быстро и провели санкционированные обыски в помещениях указанных медиков.

Были обнаружены денежные средства в сумме 130 тысяч долларов США, и еще около 20 папок дел участников АТО о присвоении им соответствующей группы инвалидности, к каждой из которых были прикреплены конверты с денежными средствами. Это свидетельствует о системном характере вымогательства и получения неправомерной выгоды указанными должностными лицами,

– сообщил первый заместитель руководителя Киевской местной прокуратуры №5 Антон Ефимов.



В Киеве начался суд над врачами-взяточниками

Напомним, 24 канал писал, что врачи-чиновники ЦВВК МОУ и Медико-социальной экспертной комиссии №1 Киева пытались получить взятку от бойца 90-го батальона 81-й бригады Петра Олексюка с позывным "Тигр" и его отца Павла Олексюка с позывным "Алекс", которые вместе служили на фронте.

Кто такой Петр Олексюк? Это ветеран АТО, который получил ранения в боях на Донбассе 9 мая 2017 года. Взрывом запрещенной российской мины ПМН-2 бойцу оторвало пятку, раздробило кости правой ноги и ступни. В государственных госпиталях мужчине предложили только один вариант – ампутацию. Однако благодаря волонтерам Петр получил шанс стоять на своих ногах, начав биотех-реабилитацию.