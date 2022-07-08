Взрывы возле Чернобаевки, угроза нового наступления на Харьков: основное за 135 день войны

Украинские защитники и защитницы продолжают героически защищать родную землю от российских оккупантов. Врагу наносят значительные потери.

Еще один день приближает Украину к победе. О главных событиях 135 суток войны читайте в материале 24 канала.

Что было раньше Джонсон уходит в отставку, Европарламент поддержал первый транш: основное за 134 день войны

05:53 Недалеко от Чернобаевки под утро 8 июля прогремело много взрывов. В Новой Каховке ориентировочно тогда же гудела сирена, а затем появились столбы дыма. Жители оккупированной части юга Украины пишут в соцсетях, что этой ночью там были прилеты.

05:34 Командующий Силами обороны Венгрии с делегацией посетил Украину. Генерал-лейтенант вместе с Главнокомандующим ВСУ говорили о планах россии в войне против Украины.

04:26 На территории Беларуси самопровозглашенный президент александр лукашенко продолжил военные учения. Перед этим неоднократно говорили об угрозе нападения со стороны подконтрольной путину страны.

03:36 На оккупированной части Донбасса в ночь на 8 июля начались взрывы. Жители Донецка и Шахтерска сообщили сразу о нескольких пожарах в своих городах. Пока неизвестно, что именно там происходит.

Приблизительно в 03:20 оккупационная "власть" Шахтерска включила сирену воздушной тревоги. А уже через полчаса началась эвакуация из города.

03:29 На Юге украинские пилоты трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдиного.

01:23 Алексей Арестович заявил, что возле Харькова стоят российские силы. Советник главы Офиса Президента объяснил, это – неприятная сила, и если она придет на Харьков, то будет проблема. Но, по мнению Арестовича, направление будет не харьковское.

00:27 Владимир Зеленский в конце суток 7 июля записал эмоциональное обращение к украинцам. Президент поделился очень важной мыслью.

Нам выпало быть андердогом, которому дают 3 дня, но наш народ борется уже 5 месяцев. По мнению президента, если это так случилось, значит нам это по силам – одолеть дракона, от которого дрожало полмира: "Тот, кто обречен ползать, не отнимет даже Змеиного у тех, кому пришлось летать".

Обращение президента в инстаграме: смотрите видео

00:00 владимир путин не скрывает, что боевики "ДНР" и "ЛНР" – это российская армия. Диктатор объявил, что готов приравнять статус боевиков квазиреспублик к российским военным. Подобная идея должна быть применена и к российским пограничникам.

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