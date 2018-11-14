13 абонплат за 12 месяцев: как вернуть свои деньги мобильным пользователям

Мобильные операторы Украины возмутили своих абонентов взиманием абонплаты раз в 28 дней вместо раза в месяц. Этим заинтересовался Антимонопольный комитет. Как можно "отвоевать" права пользователей, - сайту 24 разъяснил юрист.

Напомним, Антимонопольный комитет открыл дело против трех крупнейших операторов мобильной связи: "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell за 4-недельный тариф, по которому вместо 12 абонплат за год пользователи обязаны платить 13 раз.

Мобильных операторов Украины можно заподозрить в двух нарушениях, связанных с недобросовестной конкуренцией, отметил в комментарии 24 каналу юрист Андрей Вигиринский.

Первое подозрение: предусмотренное ст. 15-1 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" распространение информации, вводящей в заблуждение: сообщение субъектом хозяйствования неполных, неточных, неправдивых сведений, замалчивания отдельных фактов или нечеткости формулировок, которые повлияли или могут повлиять на намерения этих лиц относительно приобретения или реализации товаров, работ, услуг этого субъекта хозяйствования. Это как раз когда операторы указывают на абонплату, которая должна выплачиваться раз в месяц, а по факту снимают деньги за "тарифный план" за 28 дней.

Предусмотренная ответственность за это – наложение штрафа в размере до пяти процентов дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъекта хозяйствования за последний отчетный год.

Второе нарушение: если такие действия были аналогичными у нескольких операторов, это нарушение предусмотрено ЗУ "О защите экономической конкуренции" – антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования.

Санкции: наложение штрафа; блокировка ценных бумаг; устранение последствий нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, в частности устранение или смягчение негативного влияния согласованных действий, концентрации субъектов хозяйствования на конкуренцию.

Если Антимонопольный комитет признает такие действия операторов противоправными, докажет присутствие недобросовестной конкуренции, и это решение будет подтверждено судом, то потребитель сможет защитить свои права. А именно: обратиться в суд и взыскать в свою пользу с мобильного оператора ту сумму, которую сможет доказать как нанесенный себе ущерб.

Плохая новость – закон не определяет четких временных рамок, когда может быть проведено такое расследование и вынесены решения. Главное, отметил Вигиринский – расследование должно быть осуществлено в пределах срока привлечения к ответственности (это 3 года).

Положение о порядке проведения проверок соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции устанавливает, что в каждом конкретном случае сроки проведения проверок и состав Комиссии по проверке определяются с учетом объекта проверки и ожидаемого объема работы, необходимого для выполнения поставленной задачи.

И поэтому, прогнозы относительно сроков, когда же можно будет "отвоевать" свои деньги – туманные, констатировал юрист.

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