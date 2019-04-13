13 апреля 2014 года: ровно 5 лет назад на Донбассе впервые погиб украинский военный

Под Славянском попал в засаду и в бою с врагом – которого наняла, вооружила и которым руководила Россия – погиб капитан СБУ и боец специального подразделения "Альфа" Геннадий Биличенко. Это была первая смерть украинского военного на Донбассе. А уже с 14 апреля в Украине объявили начало АТО.

Несколько офицеров СБУ и бойцов отряда специального назначения "А" ("Альфа") 13 апреля 2014 года ехали на встречу с представителями местной общины. Целью они имели проведение переговоров о мирном освобождении Славянска – этот город захватили пророссийские боевики 12 апреля. Но достичь цели не удалось – украинцы попали в засаду.

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"Капитан Биличенко был первым Украинским Воином, который погиб от рук русских оккупантов во главе с Гиркиним-Стрелковым. Смерть Геннадия стала рубиконом в сознании всех украинцев: Россия развязала против Украины необъявленную войну", – написала пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook, ссылаясь на слова главы СБУ Василия Грицака.

Смотрите видео Службы безопасности Украины о первых потерях на Донбассе:

Сердце офицера спецслужбы остановилось на 42 году жизни, 13 апреля. А уже на следующий день, 14 апреля 2014 года, в Украине приняли решение о начале Антитеррористической операции.

Сколько украинцев погибли на Донбассе?

С начала открытой, хотя и не объявленной российской агрессии против Украины погибли почти три тысячи украинских военнослужащих. Жертвами войны на Донбассе с 2014 и до 2019 года также стали более трех тысяч гражданских лиц. Раненых в целом – более двадцати тысяч.

В годовщину гибели работники СБУ и семья Геннадия Биличенко возложили цветы к памятному знаку на месте боя и почтили минутой молчания память 27 сотрудников СБУ, которые отдали свою жизнь за свободу украинского народа.