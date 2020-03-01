13-летний школьник на Львовщине прополз 20 метров по теплотрассе, чтобы спасти собаку: видео

13-летний житель Пустомытов, что на Львовщине, Максим Василишин спас из заброшенной теплотрассы собаку. Для этого парню пришлось ползти 20 метров.

Школьник вместе с друзьями возвращался из школы и увидел женщину, которая просила о помощи, сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

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Выяснилось, что ее собака Арчи сорвавшись с поводка застряла в теплотрассе. Случай произошел еще 21 февраля, однако спасатели сообщили об этом 1 марта.

Максим Василишин сразу решил спуститься и спасти животное. Парень прополз 20 метров по узкому тоннелю теплотрассы, обжег руки, но собаку все таки спас.

Не было места, там были кости различных крыс, мышей. Мне было очень жарко, я задыхался. Иногда должен был поддвигаться к собаке, собирать воздух – и там сидеть с собакой. До конца не хотел выходить, говорил себе – не хочу вылезать, пока не вытащу,

– рассказывает юный герой.



На Львовщине 13-летний школьник спас собаку / Скриншот из видео



Спасенная из теплотрассы собака / Скриншот из видео

Парень полз по теплотрассе полтора часа. За такой поступок в ГСЧС отметили школьника, однако подчеркнули об опасности – просят не рисковать жизнью, а вызвать спасателей.

13-летний школьник спас собаку: смотрите видео