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13-летний украинец выиграл около 100 тысяч гривен благодаря своим умениям

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Максим Грицков попал в корзину с центра поля и выиграл 93 тысячи гривен
Максим Грицков попал в корзину с центра поля и выиграл 93 тысячи гривен / ФБУ

13-летний житель Черкасс Максим Грицков, купив билет на игру чемпионата Украины по баскетболу, сумел выиграть джек-пот в 93 тысячи гривен. Однако для итогового успеха ему еще понадобилось попасть в корзину с центра поля.

Возможность изрядно обогатиться юноша получил в перерыве встречи "Черкасские Мавпы" – БИПА (Одесса) – Максим Грицков был одним из пяти участников конкурса, которых выбрали системой случайных чисел среди тех, кто приобрел билет на игру онлайн, пишет Федерация баскетбола Украины.

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Отмечается, что он был предпоследним, но в итоге сумел попасть в корзину с центра поля. Правда, парень немного нарушил правила конкурса и на несколько сантиметров заступил за центральную линию, однако по решению президента ФБУ этот бросок все же засчитали.

Максим занимается баскетболом в школе "Черкасских Мавп" и выступает за их младшую команду. Интересной является и дата его рождения – 2004 год, когда в Черкассах также был создан баскетбольный клуб.

Заметим, что джекпот разыгрывали совместно Федерация баскетбола Украины и одна из букмекерских компаний, а рос он еще с прошлого сезона. Дело в том, что по правилам соревнований, в случае неточных попыток сумма увеличивалась каждый матч на 3 тысячи гривен и в итоге составила 93 тысячи.

13-летний юноша одним броском выиграл 93 тысячи гривен: видео

Напомним, в начале 2018 года в США два человека сорвали джекпот на сумму в более 1 миллиарда долларов.

Теги: Новости Украины Новости спорта Новости Черкасс Баскетбол Несовершеннолетние чемпионат Украины по баскетболу Деньги
Источник: 24 Канал
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