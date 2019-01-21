13-летняя российская фигуристка рассказала, как правильно употреблять допинг: видео
13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова во время общения с болельщиками в прямом эфире в Instagram рассказала, как выступать стабильно.
На вопрос, что помогает ей выступать успешно и стабильно, девочка ответила, что для этого нужно пить "правильный" допинг.
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Как выступать стабильно? Выпить много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо "правильный" допинг пить,
– заявила Шаботова.
Фигуристка также добавила, что спортсмены, которые тренируются вместе с ней в спортивном центре "Хрустальном", также употребляют допинг.
Стоит отметить, что в "Хрустальном" тренировались такие спортсменки как Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Анна Погорелая, Александра Трусова.