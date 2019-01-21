13-летняя российская фигуристка рассказала, как правильно употреблять допинг: видео

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова во время общения с болельщиками в прямом эфире в Instagram рассказала, как выступать стабильно.

На вопрос, что помогает ей выступать успешно и стабильно, девочка ответила, что для этого нужно пить "правильный" допинг.

Читайте также: Россия не предоставила данных своей антидопинговой лаборатории: спортсменам светят серьезные запреты

Как выступать стабильно? Выпить много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо "правильный" допинг пить,

– заявила Шаботова.

Фигуристка также добавила, что спортсмены, которые тренируются вместе с ней в спортивном центре "Хрустальном", также употребляют допинг.

13-летняя русская фигуристка заявила, что нужно пить правильный допинг, чтобы побеждать pic.twitter.com/h2RDa2FLfv — Александр (@optaluna) 20 января 2019 г.

13-летняя русская фигуристка заявила, что нужно пить правильный допинг, чтобы побеждать. Часть 2 pic.twitter.com/oTyOgdhYpp — Александр (@optaluna) 20 января 2019 г.

Стоит отметить, что в "Хрустальном" тренировались такие спортсменки как Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Анна Погорелая, Александра Трусова.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram