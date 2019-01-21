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      13-летняя российская фигуристка рассказала, как правильно употреблять допинг: видео

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      Анастасия Шаботова рассказала о допинге
      Анастасия Шаботова рассказала о допинге / Фото из открытых источников

      13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова во время общения с болельщиками в прямом эфире в Instagram рассказала, как выступать стабильно.

      На вопрос, что помогает ей выступать успешно и стабильно, девочка ответила, что для этого нужно пить "правильный" допинг.

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      Как выступать стабильно? Выпить много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо "правильный" допинг пить,
      – заявила Шаботова.

      Фигуристка также добавила, что спортсмены, которые тренируются вместе с ней в спортивном центре "Хрустальном", также употребляют допинг.

      Стоит отметить, что в "Хрустальном" тренировались такие спортсменки как Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Анна Погорелая, Александра Трусова.

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      Теги: Спорт Новости России Допинг Фигурное катание
      Источник: 24 Канал
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