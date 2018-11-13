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      13 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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      Что нельзя и можно делать 13 ноября
      Что нельзя и можно делать 13 ноября / unsplash.com

      13 ноября 2018 года почитается память преподобного Никодима и преподобного Спиридона. В этот день молятся святому Никодиму, который считался защитником дома от пожаров.

      Никодим оберегал семьи от несчастий и разных бед. По древним преданиям, святой затушил своей одеждой пожар, который начался в пекарне монастыря. В этот день начали с курятины готовить различные блюда.

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      Из курицы можно приготовить бульон, котлеты, курники (пироги с начинкой из мяса курицы). Также 13 ноября рыбаки и охотники, обязательно отправлялись на промысел, чтобы в течение следующего года им способствовал успех в делах.

      Именины 13 ноября празднуют: Артем, Василий, Николай, Роман, Степан, Федор.

      Народные приметы на 13 ноября

      – Хорошая и солнечная погода – к сильному ветру.

      – Воробьи громко чирикают – к теплу.

      – Не слышно воробьиного чириканья – вскоре сильно похолодает.

      – Потеря пуговицы означает, что вас кто-то сглазил.

      – То, что приснится в этот день – сбудется ровно через 9 дней.

      Что можно делать 13 ноября

      1. Сегодня много улыбайтесь и делайте добрые дела.

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      2. В этот день принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы.

      3. Считают, что если съесть блюдо из курятины в этот день – будете счастливыми.

      4. Чтобы защитить себя от злых глаз, надо положить в карман нитку зеленого цвета. Вечером перед сном надо ее сжечь.

      5. Если у вас есть возможность долго поспать – обязательно сделайте это. Поверья говорят, что чем длиннее сон 13 ноября, тем дольше вы проживете.

      Что нельзя делать 13 ноября

      1. Старайтесь ни с кем не ссориться и не входить в конфликты, ведь в этот день вашему недругу вас легче всего сглазить.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции
      Источник: 24 канал
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