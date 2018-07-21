13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США

Мне 13 лет, и я год как живу с родителями в США и учусь в обыкновенной американской школе. За эти 12 месяцев я увидела, в чем разнится американский подход к обучению от украинского.

Итак, по пунктам:

1. Diversity – это не просто 56 национальностей в школе, а понимание и принятие того, что дети и люди вокруг разные. В нашей школе этим очень гордятся! В школе ты учишься смотреть на человека как на личность, а не обращать внимание на то, что он выглядит по-другому. Самовыражение для американцев очень важно.

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2. Над самоидентификацией нужно работать, а также понимать ее. Когда я пришла на первый урок английского, я ожидала заучивание правил грамматики или чтение классических романов, но каково было мое удивление, когда учительница спросила, из чего состоит наша личность. Это была тема на целую четверть, которая закончилась сочинением на тему, что самое уникальное в нашей личности.

3. Социальная активность важнее твоих оценок. С начальной школы детей учат работать и помогать своему сообществу До окончания 12 класса каждый должен получить 75 часов помощи для community. Даже если все оценки отличные, но нет 75 часов, то ученик не сможет поступить в колледж.

4. Лидером может быть каждый, просто кому-то нужна помощь в осознании этого. На World Studies (симбиоз истории, географии, экономики и политологии) мы постоянно играли в командные игры, и каждый раз учитель назначал разных детей капитанами команд, объясняя, что он хочет дать всем возможность почувствовать себя уверенно в роли лидера. К концу года дети сами уже выбирали каждый раз новых людей в капитаны.

5. Нужно учиться использовать свои права. Каждый учебный год в школе проходит два вида выборов: первые — в школьный совет самоуправления, а второй — в самоуправление школьного района. Перед началом голосования всем говорят, что мы практикуемся в реализации своего конституционного права выбирать людей, которые представляют нас, а также очень много раз повторяют, что каждый (не «все», а каждый) должен участвовать в голосовании, потому что мнение каждого важно!

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6. Читать интересно, просто нужно найти книги, которые нравятся тебе. В украинской школе я не очень любила читать, а в американской начала читать постоянно и с удовольствием. Первым делом в медиацентре новой школы библиотекарь задала много вопросов о том, что мне интересно, а еще через 5 минут предложила книгу, которая мне понравилась. Теперь каждый раз, когда я захожу в библиотеку, меня уже ждет книга, которая подходит именно мне. И так для каждого заядлого читателя в школьной библиотеке.

7. Ученикам дают свободу выбора во всем. Например, языки в школе учить не обязательно, но при этом ученик может выбрать из японского, итальянского, испанского, французского, китайского и русского языка, а так же выбрать свой темп обучения. Я выбрала изучение французского по ускоренной программе.

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8. Умение/желание задавать вопросы развивается с детства. Оно заключается в том, чтобы поставить под вопрос то, что уже знаешь, а значит, посмотреть на привычные вещи под другим углом. Любимая фраза учителя моего брата: "Спасибо за хороший вопрос!" И каждый вопрос обязательно поощряется.

9. Преподаватель не всегда прав, поэтому он всегда рад помощи. Самый наглядный пример был на уроке Science, когда учитель рассказывал о динозаврах, но один из учеников оспорил один из аспектов. Учитель пообещал проверить информацию, а на следующем уроке признал свою ошибку и похвалил ученика за нестандартное мышление.

10. Просить помощи не должно быть страшно. Каждый день у нас есть урок-ТAG, который длится 30 минут, и ученики могут пойти на консультацию к любому учителю. И каждый очень рад помочь. Я часто обращалась за помощью к преподавательнице алгебры и и ни разу она не отказала в помощи мне или другим учениками, приходившим ежедневно к ней на TAG.

11. Все знания можно применить на практике: и знание о строении человеческого тела, потому что тогда мы можем выбирать оптимальные продукты для себя, а экспоненциальной функцией можно посчитать, как быстро инопланетяне смогут захватить Марс, ну или, например, все файлы удалятся из-за вируса на компьютере и т.д. Любую тему показывают на практике, и уже нет отговорок: "Это никогда мне не пригодится в жизни!"

12. На английский перейти не сложно, а страшно. Самый часто задаваемый вопрос: сложно ли было учить все предметы на английском? Я училась в Киеве в специализированной школе с углубленным изучением английского, поэтому я шла в американскую школу с уверенностью в своем английском, но все оказалось не так легко, как я думала. Самое главное – это не отмалчиваться, пока вы не заговорите правильно, потому что грамматика придет со временем, а свободу в общении получить сложнее.

13. США — это не только Нью-Йорк и Лос-Анджелес. За год мы много путешествовали, и каждый раз я удивлялась уникальности природы разных штатов: горы, океаны, леса, пустыни… Мы стараемся ездить туда, где можно удивиться природе, а не просто "поставить галочку", что побывали в самых популярных туристических местах.

Автор: Соня Рашкован. Источник: Womo

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