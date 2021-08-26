14-летний подросток врезался в полицейских на мопеде: новые детали ДТП в Одессе

В Одессе на перекрестке Рихтера и Туристской произошло ДТП с участием полиции. 14-летний подросток на мопеде влетел в авто полицейских. Случилось это на повороте, когда водителю мопеда уже горел красный свет. Мопедиста с многочисленными травмами госпитализировали.

Автомобиль Honda Civic и мопед Honda Lead столкнулись 25 августа примерно в 21:20. Ранее сообщалось, что подростку – 12 лет. Однако сейчас в СМИ рассказали, что он 2007 года рождения. В полиции эту информацию еще не подтвердили.

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Авто принадлежало полицейскому

Полицейские поворачивали с улицы Святослава Рихтера на Туристскую. Тогда же в них влетел мопед, который ехал на Рихтера. Известно, что водителю мопеда в то время горел красный свет.

В результате ДТП пострадал 14-летний подросток. Его отвезли в областную детскую больницу. Медики диагностировали у парня черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом челюсти. Также на теле подростка много синяков.

ДТП мопедиста и полиции: что известно ранее

Авария произошла 25 августа. Сообщалось, что парню 12 лет и он управлял мотоциклом.

По словам очевидцев, с подростком была еще пассажирка. Она значительных травм не претерпела.

Парня отвезли в больницу сразу. Сам он подняться не мог.

Перекресток Рихтера и Туристской, где произошло ДТП / Карты Google