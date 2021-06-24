В сети появилось видео, где этой девушке оказывают помощь. Его опубликовали 23 июня в местном телеграм-канале.
Другой случай На Хмельнитчине трое детей выпили 1,5 литра водки: их госпитализировали с отравлением
Сидела так почти час
- На видео есть текст, в котором рассказывается, что девушка пила водку и пиво.
- Как следствие, она практически потеряла сознание.
- Также там говорится, что друзья ее бросили под палящим солнцем.
- Девушка сидела там почти час.
- Люди, которые стояли рядом, сказали, что ребенка зовут Мая.
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