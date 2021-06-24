14-летняя отравилась алкоголем на пляже в Одессе: "друзья" ее бросили – видео

На один из Одесских пляжей вызвали скорую помощь к 14-летней девушке. Оказалось, что она выпивала там с товарищами и отравилась алкоголем. Однако впоследствии она осталась одна.
В сети появилось видео, где этой девушке оказывают помощь. Его опубликовали 23 июня в местном телеграм-канале.
Другой случай На Хмельнитчине трое детей выпили 1,5 литра водки: их госпитализировали с отравлением
Сидела так почти час
- На видео есть текст, в котором рассказывается, что девушка пила водку и пиво.
- Как следствие, она практически потеряла сознание.
- Также там говорится, что друзья ее бросили под палящим солнцем.
- Девушка сидела там почти час.
- Люди, которые стояли рядом, сказали, что ребенка зовут Мая.
14-летняя, которая отравилась алкоголем на пляже: видео телеграма "Ху**ая Одесса"Обратите внимание! 9 мая в Самарском районе Днепра из-за употребления алкоголя в больницу попала 14-летняя девушка. Она выпила слишком много, поэтому впоследствии впала в алкогольную кому.