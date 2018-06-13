14 июня – финальная битва за Почтовую площадь
"Самопомич" будет инициировать повторное рассмотрение проекта решения о создании музея на Почтовой площади во время сессии Киевсовета 14 июня.
Во время прошедшего на прошлой неделе заседания проект решения не набрал необходимых голосов.
И автор проекта Сергей Гусовский уже в четверг будет настаивать на повторном рассмотрении проекта решения, предусматривающего инициирование прекращения договора с инвестором строительства подземного ТРЦ на Почтовой площади ООО "Хенсфорд-Украина" и принятия объекта незавершенного строительства в коммунальную собственность Киева. Также в проекте решения речь идет о продолжении выполнения археологических работ и проведения открытого международного конкурса на лучший проект будущего музея. "Город должен знать, что нам грозит – потеря истории Киева, истории столицы, истории места, с которого начиналась древняя Русь-Украина", – подчеркнул лидер фракции "Самопомич" в Киевсовете Сергей Гусовский.
После голосования за проект решения планируется подход к прессе.
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