14-летний испанский мотогонщик скончался после ужасной аварии во время гонки
14-летний испанский мотогонщик Андреас Перес скончался в больнице, куда он попал после аварии на гонках Moto3 в Барселоне.
На одном из поворотов столкнулись несколько мотогонщиков. Среди них был и Андреас Перес. Его сразу же госпитализировали. А врачи констатировали смерть мозга. Однако они продолжали бороться за его жизнь, ведь сердце еще продолжало биться.
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И в понедельник, 11 июня, юноша умер.
Стоит добавить, что за три года это третья смерть на трассе в Каталонии. В 2016 году здесь погиб гонщик Moto2 Луис Салом, а в 2017 году – Эрик Саури во время гонки "24 часа Каталонии".
Источник: 24 Канал
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