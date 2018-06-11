14-летний испанский мотогонщик скончался после ужасной аварии во время гонки

14-летний испанский мотогонщик Андреас Перес скончался в больнице, куда он попал после аварии на гонках Moto3 в Барселоне.

На одном из поворотов столкнулись несколько мотогонщиков. Среди них был и Андреас Перес. Его сразу же госпитализировали. А врачи констатировали смерть мозга. Однако они продолжали бороться за его жизнь, ведь сердце еще продолжало биться.

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И в понедельник, 11 июня, юноша умер.

Andreas Pérez no supera la carrera de su vida. DEP - https://t.co/0OLchkBwUx pic.twitter.com/CG49AAvl3M — Reale Avintia Racing (@realeavintia) 11 червня 2018 р.

Стоит добавить, что за три года это третья смерть на трассе в Каталонии. В 2016 году здесь погиб гонщик Moto2 Луис Салом, а в 2017 году – Эрик Саури во время гонки "24 часа Каталонии".