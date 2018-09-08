14-летняя спортсменка установила мировой рекорд в фигурном катании: впечатляющее видео

Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского фигурного катания выполнила четверной лутц во время официальных соревнований.

Трусова сделала этот элемент 7 сентября в рамках своей произвольной программы на юниорском гран-при в Каунасе.

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За четверной лутц 14-летняя россиянка получила от судей 8,02 11,5 балла из возможных. При этом ей засчитали прыжок с недокрутом. Результат позволил 14-летней Трусовой победить в соревнованиях в Каунасе.

Видео исторического рекорда в фигурном катании

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