150-килограммовая модель Тесс Холлидей появилась на обложке журнала о здоровье: фото

32-летняя plus-size модель Тесс Холлидей снялась для обложки журнала здоровья "Self". Девушка, которая весит больше 150 килограммов, давно не комплексует по поводу своей внешности, а пропагандирует тему здоровья и любви к себе.

Журнал "Self" опубликовал фото пышнотелой модели на своей странице в Instagram.

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Тесс Холидей отметила, что это совершенно сюрреалистично – увидеть полное тело на обложке журнала о здоровье.

"Я должна доказать свое здоровье и ценность людям, кому не все равно", – отметила модель.

На обложке Тесс Холидей позирует топлесс, едва прикрывая грудь.



Тесс Холлидей / Self

Я пытаюсь рассказывать людям, что никто не может осуждать других людей и то, что они делают со своими телами,

– заявила Тесс изданию.

Отмечается, что plus-size модель ведет свою личную революционную кампанию, чтобы изменить взгляд людей на вес и здоровье.



Тесс Холлидей / Self



Тесс Холлидей / Self