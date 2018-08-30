150-килограммовая модель Тесс Холлидей призналась, что стала жертвой изнасилования: подробности

33-летняя Тесс Холлидей, которую называют самой полной моделью в мире, снялась для обложки октябрьского выпуска британского журнала Cosmopolitan и дала изданию откровенное интервью.

О съемках для обложки Cosmopolitan Тесс Холлидей сообщила на своей странице в Instagram.

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"Я без преувеличения девушка Cosmo! Не могу поверить, что говорю это! Спасибо британскому журналу Cosmopolitan за эту невероятную возможность. Если бы я увидела такое тело, как у меня, в этом журнале, когда была юной, это изменило бы мою жизнь. И надеюсь, это изменит жизнь кого-то из вас", – заявила модель.

Допис, поширений T E S S (@tessholliday) 29 Сер 2018 р. о 7:07 PDT

В интервью Тесс Холлидей рассказала о проблемах с расстройством психики и призналась в том, что была дважды изнасилована одним человеком. По ее словам, полученная психологическая травма, сильно повлияла на ее сексуальные отношения, пишет Independent.

В первый раз я пришла к нему в комнату. Он показался мне симпатичным. Он нравился мне, но я не хотела заниматься с ним сексом. Но он с силой набросился на меня. Тогда я позволила ему это сделать. Мне было сказано, что у меня просто нет выбора. Я не поняла, что это было изнасилование. Во второй раз, когда я была в гостиной, он начал ко мне приставать. Но я ответила отказом. И это произошло снова,

– рассказала звезда.



Тесс Холлидей для журнала Cosmopolitan

Тесс Холлидей для журнала Cosmopolitan

Кроме того, ранее на своей странице в Instagram повявилось сообщение, в котором она заявила о том, что не нужно бояться и молчать.

"Я хотела бы знать раньше, что об этом нормально говорить и это не моя вина", – отметила Тесс.

Допис, поширений T E S S (@tessholliday) 16 Жов 2017 р. о 2:22 PDT

Женщина добавила, что смогла спать обнаженной только с ее мужем Ником. Сейчас Тесс Холлидей живет в счастливом браке с мужем и воспитывает двоих детей: 13-летнего сына Райли и 2-летнего Боуи.

Тесс Холлидей с мужем