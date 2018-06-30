150-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей снялась полностью обнаженной: фото 18+
Знаменитая пышнотелая plus-size модель Тесс Холлидей снялась в откровенной фотосессии, где 32-летняя женщина позировала обнаженной на природе.
Тесс опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.
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Сначала я говорила: "Я здорова, мой холестерин в норме, у меня нет высокого кровяного давления, у меня нет диабета" ... Реальность заключается в том, что я не должна ничего объяснять и доказывать, что я здорова или нет, потому что это только мое дело,
– прокомментировала снимок Тесс Холлидей.
Тесс Холлидей / Instagram
Напомним, Тесс Холлидей снялась топлес для обложки журнала здоровья "Self". Она отметила, что это абсолютно сюрреалистично, чтобы увидеть полное тело на обложке журнала здоровья.