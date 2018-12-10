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      15-летняя российская спортсменка погибла, решив зарядить телефон в ванной

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      Погибла чемпионка панкратиона Ирина Рыбникова
      Ирина Рыбникова погибла от удара током / Instagram

      Нелепый случай оборвал жизнь 15-летней чемпионки России по панкратиону Ирины Рыбниковой. У себя дома девушка принимала ванну, взяв с собой смартфон, который поставила на зарядку. Телефон случайно упал в воду, и юная спортсменка погибла от удара током.

      Инцидент произошел 8 декабря в Братске Иркутской области, где проживала чемпионка.

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      У нас в Братске проходил турнир. Пришел наш спортивный врач и сказал, что Ирина купалась в ванной, разговаривая по телефону, который стоял на зарядке. Случайно уронила телефон в воду и погибла от удара током,
      – сообщил глава Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатипов Казбеков

      Весной 2018 года Ирина Рыбникова победила на первенстве России по панкратиону. По итогам соревнований спортсменку из Братска включили в сборную РФ для участия в первенстве Европы и мира.

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      Теги: Спорт Новости России
      Источник: 24 Канал
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