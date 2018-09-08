15-летняя украинка сенсационно вышла в полуфинал юниорского US Open

15-летняя теннисистка Дарья Лопатецкая неожиданно прошла в полуфинал юниорского турнира Открытого чемпионата США (US Open).

Украинка в трех сетах победила лидера посева и хозяйку кортов Коре Гауфф. Матч продолжался 2 часа 3 минуты и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:2.

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За время, проведенное на корте, украинская теннисистка выполнила 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-поинтов. Американка же сделала 1 эйс, 17 раз ошиблась при вводе мяча в игру и взяла 5 геймов на приеме.

За выход в финал Лопатецкая сыграет против Ван Сиюй из Китая, которая выступает под третьим номером посева и занимает седьмое место в мировом юниорском рейтинге. Отметим, что украинка впервые выступает на турнире категории Большого Шлема среди юниоров и находится на 70-й строчке мирового рейтинга.

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Дарья Лопатецкая (Украина) – Коре Гауфф (США) 2:1 (6:4, 3:6, 6:2)

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