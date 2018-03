Оказывается, что прогулка – это не просто способ переместиться из пункта А в пункт Б, но и хороший способ заботиться о своем здоровье.

15 причин ходить пешком хотя бы 15 минут в день

1. Поднимает настроение

Прогулки поднимают настроение, особенно если шагать не в спортзале, а на открытом воздухе. Более того, медики отмечают, что это отличный рецепт от депрессии.

2. Пробуждает креативность

Если вы потеряли вдохновение и не знаете, как его вернуть, отправляйтесь на энергичную прогулку. Ходьба улучшает конвергентный и уклоняющийся виды мышления, оба они тесно связаны с творчеством.

3. Поможет бороться с проявлениями аллергии

В сезон аллергий хочется забаррикадироваться дома, чтобы защититься от раздражителей и избавиться от чихания, слез, зуда. Однако ученые не поддерживают такую ​​стратегию. По данным исследований, ходьба и бег эффективно устраняют симптомиhe effect of acute exhaustive and moderate intensity exercises on nasal cytokine secretion and clinical symptoms in allergic rhinitis patients аллергии.

4. Снижает риск метаболического синдрома

Метаболический синдром – это комплекс проблем со здоровьем, включающий в себя повышенное кровяное давление, высокий уровень сахара в крови, лишний вес. Он является предвестником диабета, болезней сердечно-сосудистой системы, ранней смерти. Метаболический синдром появляется из-за сидячего образа жизни. Энергичная ходьба может стать отличным вариантом в борьбе за здоровье.

5. Продлевает жизнь

Ежедневные тренировки помогут продлить жизнь на семь лет. Также есть большой шанс, что эти дополнительные годы вы проживете с удовольствием, так как люди, которые ходят пешком, чувствуют себя счастливее.

6. Помогает экономить

Абонемент в фитнес-клуб и занятия с тренером могут стоить дорого. Чтобы ходить пешком, не нужно никакого дополнительного оборудования. Даже тратиться на специальную обувь не нужно, достаточно выбрать удобную.

7. Продолжает молодость

Исследования показывают, что у людей, которые регулярно ходят пешком, клетки значительно моложе, чем у тех, кто пешком не ходит. Аэробные нагрузки помогают сохранить и продлить теломерные участки хромосом, которые укорачиваются с возрастом, и уменьшают биологический возраст человека.

8. Нормализует сон

Люди, которые регулярно ходят пешком, лучше и крепче спят, реже страдают от бессонницы, у них нет проблем с длинным засыпанием и другими нарушениями. А полноценный отдых – один из ключевых факторов долгой и здоровой жизни.

9. Снижает стресс

Стресс в современном мире довольно частое явление, и он наносит серьезный вред физическому и психическому здоровью. Ходьба – быстрый и эффективный способ успокоиться, ведь она помогает нормализовать уровень кортизола и очистить ум.

10. Стимулирует работу мозга

Ходьба полезна не только для тела, но и для мозга. Регулярные прогулки улучшают память, познавательные способности, навыки обучения, а также уменьшают риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

11. Обезболивает

Последнее, о чем думает человек, страдающий от хронической боли, – это про регулярные прогулки. Однако ученые обнаружили, что ходьба может помочь бороться с болью. Даже если прогулки не избавят от боли полностью, они позволят легче с ним справляться.

12. Укрепляет кости

Плотная костная ткань делает кости сильнее и помогает избежать остеопороза, деформации позвоночника и других проблем с опорно-двигательным аппаратом. И ходьба – один из способов укрепить свои кости.

13. Улучшает зрение

Возрастные проблемы со зрением рано или поздно коснутся каждого. Но регулярные аэробные нагрузки, в том числе и ходьба, помогут сохранять глаза здоровыми достаточно долго. Согласно исследованиям, люди, которые регулярно ходили, реже страдали от дегенерации сетчатки и потери зрения, связанной с возрастом.

14. Побуждает проводить время с близкими

В ходьбе в одиночестве есть много преимуществ, но гораздо веселее отправиться на прогулку в компании. Это отличная возможность пообщаться с друзьями и семьей, исключив отвлекающие факторы вроде компьютера и телевизора.

15. Профилактика от болезней

Пешие прогулки называют волшебной таблеткой, которая способна противодействовать раку, диабету, болезни сердца и легких. И у прогулки, в отличие от настоящих лекарств, нет побочных эффектов, на нее не нужен рецепт.