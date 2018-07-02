15 собак в Instagram, которые путешествуют больше, чем вы

2 июля весь мир отмечает Международный день собак. Хозяева домашних любимцев не только проводят с ними все свое свободное время, но и путешествуют с ними и создают для них собственные страницы в соцсетях.

Собаки самых разных пород и размера не делают неудобств своим хозяевам и дополняют их компании во время путешествий. Аккаунты собак в соцсетях дают поклонникам не только хорошее настроение, но и показывают, как можно прекрасно и смело проводить время с четвероногими в любом уголке мира.

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Мы для вас собрали подборку самых ярких профилей в Instagram, в которых меньшие друзья-собаки радуются жизни и путешествуют странами. Берите с них пример и наполняйте свою жизнь невероятными эмоциями!

Собака Момо

Допис, поширений Andrew Knapp (@andrewknapp) 9 Кві 2018 р. о 7:46 PDT

Собака Медди

Допис, поширений Theron Humphrey (@thiswildidea) 16 Тра 2018 р. о 8:57 PDT

Собака Кайенна

Допис, поширений Cayenne My Red Merle Girl (@cayenneiam) 28 Кві 2018 р. о 6:35 PDT

Собаки Джанго и Хлоя

Допис, поширений Django & Chloe (@django_and_chloe) 20 Бер 2018 р. о 6:12 PDT

Собака Мистер Бентли

Допис, поширений Mister Bentley (@mrbentley_thedog) 24 Тра 2018 р. о 9:11 PDT

Собака Аспен

Допис, поширений Aspen the Mountain Pup (@aspenthemountainpup) 9 Тра 2018 р. о 10:05 PDT

Собака Чапати

Допис, поширений traveling dog Chapati (@travelingchapati) 25 Вер 2017 р. о 5:04 PDT

Собаки Макс и Луиза

Допис, поширений Max et Louise (@max_et_louise) 3 Гру 2017 р. о 1:13 PST

Собаки Аспен и Коа

Допис, поширений Samantha, Aspen & Koa (@samanthabrookephoto) 9 Чер 2018 р. о 4:26 PDT

Собака Хлоя

Допис, поширений Chloe The Mini Frenchie (@chloetheminifrenchie) 26 Сер 2017 р. о 12:35 PDT

Собака Майами

Допис, поширений Miami Traveller Dog (@miami_traveller_dog) 19 Бер 2017 р. о 4:03 PDT

Собака Локи