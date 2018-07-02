15 собак в Instagram, которые путешествуют больше, чем вы
2 июля весь мир отмечает Международный день собак. Хозяева домашних любимцев не только проводят с ними все свое свободное время, но и путешествуют с ними и создают для них собственные страницы в соцсетях.
Собаки самых разных пород и размера не делают неудобств своим хозяевам и дополняют их компании во время путешествий. Аккаунты собак в соцсетях дают поклонникам не только хорошее настроение, но и показывают, как можно прекрасно и смело проводить время с четвероногими в любом уголке мира.
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Мы для вас собрали подборку самых ярких профилей в Instagram, в которых меньшие друзья-собаки радуются жизни и путешествуют странами. Берите с них пример и наполняйте свою жизнь невероятными эмоциями!
Собака Момо
Собака Медди
Собака Кайенна
Собаки Джанго и Хлоя
Собака Мистер Бентли
Собака Аспен
Собака Чапати
Собаки Макс и Луиза
Собаки Аспен и Коа
Собака Хлоя
Собака Майами
Собака Локи