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Телеканал новостей 24 Новости Путешествия

15 собак в Instagram, которые путешествуют больше, чем вы

43 Читати новину українською
15 собак в Instagram, которые путешествуют больше, чем вы
15 собак в Instagram, которые путешествуют больше, чем вы / Instagram / @andrewknapp

2 июля весь мир отмечает Международный день собак. Хозяева домашних любимцев не только проводят с ними все свое свободное время, но и путешествуют с ними и создают для них собственные страницы в соцсетях.

Собаки самых разных пород и размера не делают неудобств своим хозяевам и дополняют их компании во время путешествий. Аккаунты собак в соцсетях дают поклонникам не только хорошее настроение, но и показывают, как можно прекрасно и смело проводить время с четвероногими в любом уголке мира.

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Мы для вас собрали подборку самых ярких профилей в Instagram, в которых меньшие друзья-собаки радуются жизни и путешествуют странами. Берите с них пример и наполняйте свою жизнь невероятными эмоциями!

Собака Момо

 

Собака Медди

 

Собака Кайенна

 

Собаки Джанго и Хлоя

 

Собака Мистер Бентли

 

Собака Аспен

 

Собака Чапати

 

Собаки Макс и Луиза

 

Собаки Аспен и Коа

 

Собака Хлоя

 

Собака Майами

 

Собака Локи

 

 

Теги: LifeStyle Соцсети мир животных Путешествия
Источник: 24 Канал
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