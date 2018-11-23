15 женщин, бизнес которых меняет страну к лучшему

22 ноября у ТРЦ Gulliver открылась фотовыставка "Женщины в ритейле".

Цель проекта – на примере реальных историй показать роль женщин в развитии бизнеса и ритейла в Украине, а также вдохновить украинок искать пути для реализации масштабных идей.

Экспозиция состоит из 15 ярких портретов женщин-основательниц бизнеса и женщин, которые своей деятельностью влияют на развитие ритейла в Украине. Дополняет общую картину полотно с описанием проекта и про Retail & Development Business Summit, спикерами которого в этом году являются участники фотопроекта.

Главными героинями съемки стали:

• Ксения Павлова (совладелец O bag в Украине);

• Оксана Середюк (совладелец ресторанного холдинга MAFIA, CASTA, BAO, NĂM, Georgia, Brilliant Bar, Якитория)

• Татьяна Семенченко (совладелец Украинской сети студий одежды VOVK)

• Полина Кошарна (основатель и совладелец MasterZOO)

• Анна Луковкина (автор и основатель проекта Все. Свои)

• Наталья Логвин (PR-директор Kasta.ua (modnaKasta)

• Татьяна Бурда (основатель и совладелец Invogue Fashion Group (IFG)

• Наталья Нетовкина (основатель Ювелирного Дома ZARINA)

• Ольга Тадао (представитель одной из семей-соучредителей АГРОМАТ)

• Анна Коваленко (соучредитель и совладелец первого украинского масс-маркет женской одежды MustHave)

• Анастасия Дзюба (соучредитель и совладелец первого украинского масс-маркет женской одежды MustHave)

• Ирина Букур (автор, основатель и владелец Irene Bukur)

• Елена Семенова (соучредитель и руководитель украинского бренда одежды Week)

• Наталья Молчун (соучредитель РМ "GIULIA", ООО "Текстиль Ритейл")

• Инесса Бачурина (соучредитель Rechi.ua).

Представительницы прекрасного пола сегодня успешно развивают собственные проекты, составляя достойную конкуренцию мужчинам.

"10 лет назад даже на конференциях связанных с ритейлом мужчины были в большинстве, – говорит одна из участниц фотовыставки Полина Кошарна, основатель и совладелец MasterZOO. – Сегодня уже никого не удивляет женщина – директор строительной компании или любого другого крупного предприятия" .

О выборе партнера не только для бизнеса, но и для жизни не понаслышке знает Татьяна Семенченко, совладелец Украинской сети студий одежды VOVK. Знакомство с будущим мужем, который сейчас является совладельцем компании, стало переломным моментом в истории бренда. Это именно он поддержал женщину в желании открыть первую студию. Главное правило для Татьяны и ее мужа – не останавливаться на достигнутом. Всегда есть к чему стремиться, куда двигаться и как развиваться! Впереди новые открытия и выход на международный рынок. Пусть каждый узнает, что "made in Ukraine" – это качественно, красиво, доступно.

Организатором фотовыставки выступила Ассоциация ритейлеров Украины, которая в рамках данного проекта представила спикеров Сессии Retail & Development Business Summit "Женщины в ритейле. Истории успеха. Вдохновение. Мотивация". Запад состоится 6 декабря в КВЦ "Парковый".

Посетить фотовыставку можно бесплатно с 22 ноября по 6 декабря на 2 этаже торгово-развлекательного центра Gulliver.