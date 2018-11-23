12:17
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      15 женщин, бизнес которых меняет страну к лучшему

      19 Читати новину українською

      22 ноября у ТРЦ Gulliver открылась фотовыставка "Женщины в ритейле".

      Цель проекта – на примере реальных историй показать роль женщин в развитии бизнеса и ритейла в Украине, а также вдохновить украинок искать пути для реализации масштабных идей.

      Экспозиция состоит из 15 ярких портретов женщин-основательниц бизнеса и женщин, которые своей деятельностью влияют на развитие ритейла в Украине. Дополняет общую картину полотно с описанием проекта и про Retail & Development Business Summit, спикерами которого в этом году являются участники фотопроекта.

      Главными героинями съемки стали:

      • Ксения Павлова (совладелец O bag в Украине);

      • Оксана Середюк (совладелец ресторанного холдинга MAFIA, CASTA, BAO, NĂM, Georgia, Brilliant Bar, Якитория)

      • Татьяна Семенченко (совладелец Украинской сети студий одежды VOVK)

      • Полина Кошарна (основатель и совладелец MasterZOO)

      • Анна Луковкина (автор и основатель проекта Все. Свои)

      • Наталья Логвин (PR-директор Kasta.ua (modnaKasta)

      • Татьяна Бурда (основатель и совладелец Invogue Fashion Group (IFG)

      • Наталья Нетовкина (основатель Ювелирного Дома ZARINA)

      • Ольга Тадао (представитель одной из семей-соучредителей АГРОМАТ)

      • Анна Коваленко (соучредитель и совладелец первого украинского масс-маркет женской одежды MustHave)

      • Анастасия Дзюба (соучредитель и совладелец первого украинского масс-маркет женской одежды MustHave)

      • Ирина Букур (автор, основатель и владелец Irene Bukur)

      • Елена Семенова (соучредитель и руководитель украинского бренда одежды Week)

      • Наталья Молчун (соучредитель РМ "GIULIA", ООО "Текстиль Ритейл")

      • Инесса Бачурина (соучредитель Rechi.ua).

      Представительницы прекрасного пола сегодня успешно развивают собственные проекты, составляя достойную конкуренцию мужчинам.

      "10 лет назад даже на конференциях связанных с ритейлом мужчины были в большинстве, – говорит одна из участниц фотовыставки Полина Кошарна, основатель и совладелец MasterZOO. – Сегодня уже никого не удивляет женщина – директор строительной компании или любого другого крупного предприятия" .

      О выборе партнера не только для бизнеса, но и для жизни не понаслышке знает Татьяна Семенченко, совладелец Украинской сети студий одежды VOVK. Знакомство с будущим мужем, который сейчас является совладельцем компании, стало переломным моментом в истории бренда. Это именно он поддержал женщину в желании открыть первую студию. Главное правило для Татьяны и ее мужа – не останавливаться на достигнутом. Всегда есть к чему стремиться, куда двигаться и как развиваться! Впереди новые открытия и выход на международный рынок. Пусть каждый узнает, что "made in Ukraine" – это качественно, красиво, доступно.

      Организатором фотовыставки выступила Ассоциация ритейлеров Украины, которая в рамках данного проекта представила спикеров Сессии Retail & Development Business Summit "Женщины в ритейле. Истории успеха. Вдохновение. Мотивация". Запад состоится 6 декабря в КВЦ "Парковый".

      Посетить фотовыставку можно бесплатно с 22 ноября по 6 декабря на 2 этаже торгово-развлекательного центра Gulliver.

      Теги: Новости Киева Бизнес Фотоновости
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сегодня , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 717
      Страна, у которой "получилось": как Израиль добился своей независимости
      сегодня , 11:00 Страна, у которой "получилось": как Израиль добился своей независимости
      Павло Казарін 69
      Судостроение России – на дне
      сегодня , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 637
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 09:45 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук 30145
      Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
      сегодня , 09:03 Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
      513
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук