16-летняя упала в выгребную яму и погибла в Одесской области: полезла туда сама

7 июля 2021 , 16:54
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Источник:

полиция Одесской области

В Одесской области обнаружили тело 16-летней девушки в выгребной яме. Правоохранители считают, что она сильно наклонилась над ней, но не удержалась и упала.

Об этом сообщили 7 июля. Трагедия случилась в Арцизе накануне.

Другой случай 3-летняя девочка едва не утонула в надувном бассейне на Харьковщине

Доставала телефон

  • Речь о выгребной яме уличного туалета.
  • По мнению следователей, туда упал телефон девушки.
  • Она пыталась его достать, но упала вслед за гаджетом.
  • Тело направили на экспертизу, чтобы точно установить причину смерти.
  • Этот случай расследуют как несчастный случай.
Обратите внимание! 15 июня на Киевщине произошла похожая трагедия. Там 4-летний мальчик и старше его на 6 лет девочка упали в выгребную яму уличного туалета. Это произошло на базе отдыха в селе Кийлов Бориспольского района. Мальчик сразу погиб, а девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Автор: Олександр Марчак