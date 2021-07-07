16-летняя упала в выгребную яму и погибла в Одесской области: полезла туда сама
7 июля 2021 , 16:54Читати новину українською
Источник:полиция Одесской области
В Одесской области обнаружили тело 16-летней девушки в выгребной яме. Правоохранители считают, что она сильно наклонилась над ней, но не удержалась и упала.
Об этом сообщили 7 июля. Трагедия случилась в Арцизе накануне.
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Доставала телефон
- Речь о выгребной яме уличного туалета.
- По мнению следователей, туда упал телефон девушки.
- Она пыталась его достать, но упала вслед за гаджетом.
- Тело направили на экспертизу, чтобы точно установить причину смерти.
- Этот случай расследуют как несчастный случай.