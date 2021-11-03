16-летний подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове отказался сдать анализ крови

Адвокат дочери водителя, скончавшегося в результате ДТП из Infiniti в Харькове, рассказал о ходе расследования по делу. По его словам, собрано достаточно доказательств, что за рулем элитного авто находился именно 16-летний подросток.

Об этом Игорь Черняк написал в своем фейсбуке. Он представляет сторону защиты дочери 58-летнего погибшего в аварии Игоря Носова.

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Подросток не сдавал анализ крови

Черняк отметил, что 16-летний подозреваемый после ДТП отказался добровольно сдать анализ крови. Такое право ему гарантировано законом, но для адвоката потерпевшей соответствующие действия подростка непонятны. Защитник также отметил, что сторона следствия имеет право обратиться в суд, чтобы принудительно отобрать биологические образцы. Впрочем, пока этого не было сделано.

Адвокат потерпевшей подчеркнул, что именно анализ крови может полностью исключить отсутствие в организме каких-либо веществ, прямо влияющих на квалификацию преступления. "Другими словами – проведенный анализ мочи исключает многое, но не все", – объяснил Черняк.

Некоторые вещества оставляют след только в крови

Пользователи фейсбука в комментариях к сообщению поинтересовались, изменилось ли бы что-нибудь, если принудительно взять у подозреваемого анализ крови сейчас. Мол, с момента ДТП прошло уже немало времени. Им ответили, что есть немало веществ, которые остаются в организме в течение достаточно продолжительного периода. А сам Черняк уточнил, что некоторые из них оставляют свой след только в крови.

Что известно о смертельном ДТП с Infiniti

Полный текст сообщения Черняка в фейсбуке:

Итак, немного актуальной информации по резонансному делу о ДТП на проспекте Гагарина, произошедшей на прошлой неделе. Первое и, пожалуй, самое важное. По состоянию на сегодняшний день следствие собрало достаточно значительный объем доказательств, подтверждающих, что за рулем Infiniti находился именно Николай Х. Второе. В деле очень оперативно был назначен целый ряд необходимых экспертиз. Хотелось бы верить, что они будут проведены в кратчайшие сроки и без всяких проволочек. Третье. Важным моментом является установление всех непосредственных очевидцев ДТП. Уверен, что органы Нацполиции должны сделать для этого все возможное. Наша общая задача – им в этом помочь. ​

И последний момент. Немного непонятный для меня, как представителя потерпевшей. Дело в том, что после ДТП Николай отказался от добровольной сдачи крови на анализ. Безусловно, это его право по закону. Но у стороны следствия есть право обратиться в трибунал для принудительного отбора биологических образцов. И пока это право – не реализовано! Почему это важно? Потому что именно анализ крови может полностью исключить отсутствие в организме каких-либо веществ, прямо влияющих на квалификацию преступления. Иными словами, проведенный анализ мочи исключает многое, но далеко не всё! Уверен, что полное и всестороннее расследование – это именно то, что необходимо как всем сторонам уголовного производства, так и обществу в целом! Держим руку на пульсе! Делаем все возможное, чтобы ответственность за подобные преступления была неизбежной и неотвратимой!