В американском штате Вирджиния приняли закон, легализующий потребление марихуаны взрослыми. Новые правила вступят в силу в 2024 году.

Согласно новым правилам, для взрослого населения штата разрешат свободное владение и продажу конопли.

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Еще один штат легализовал марихуану

Законодательство предусматривает, что в Вирджинии люди в возрасте от 21 года смогут владеть 29,5 грамма марихуаны, а также выращивать дома до 4 кустов растения.

Также принятый документ определяет приоритетным издание лицензий на развитие бизнеса темнокожим американцам. По словам авторов, сообщества афроамериканцев в течение многих лет значительно сильнее и непропорционально страдали от уголовного преследования за сбыт легких наркотиков.

Изменения одобрило большинство законодателей штата, однако за легализацию не проголосовал никто из республиканцев. Противники закона упоминают об угрозе для общественного здоровья, в частности, курении молодежью и вождении в нетрезвом состоянии.

Новые правила вступят в силу в 2024 году. Некоторые активисты критикуют такой долгий срок между принятием закона и его реальным внедрением.

Напомним, в 2020 году в Вирджинии декриминализировали потребление конопли.

В каких еще штатах марихуану разрешили в рекреационных целях? Калифорния, Аляска, Аризона, Южная Дакота, Колорадо, Иллинойс, Мэн, Массачусетс, Мичиган, Монтана, Невада, Нью-Джерси, Орегон, Вермонт, Вашингтон, а также Округ Колумбия.

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