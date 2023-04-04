Про це повідомив сам Максим Колесников у твітері, опублікувавши фото у військовій формі. Воїн – знову повернувся на службу. Знову виглядає здоровим та сповненим сил. Від дня, коли він вперше за 11 місяців скуштував фрукт, минуло 2 місяці.

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Він розповів, що набрав +16 кілограмів ваги, а також дізнався "терабайт" інформації, яку встиг пропустити за час перебування у росіян.

Сьогодні 2 місяці як я повернувся з полону. +16 кг ваги, +терабайт інфи про те що пропустив, +незліченні мегатонни щастя від спілкування з рідними та близькими,

– повідомив Максим Колесніков.

Також військовий повідомив, що повернувся до лав ЗСУ і продовжить захищати Україну від загарбників.

"Вчора повернувся на службу в ЗСУ. Служу Українському народові", – додав Максим.

Зауважимо, що пост військовий опублікував 4 квітня, тобто мова про 3 квітня. Інших деталей щодо напрямку, чи спеціалізації – воїн не вказав.