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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

160 туристов не могут вылететь в Украину из популярного курорта в Испании, – СМИ

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Украинские туристы застряли в аэропорту Пальма-де-Майорки
Украинские туристы застряли в аэропорту Пальма-де-Майорки / Фото из открытых источников

Почти 160 украинских туристов не могут вылететь домой с отдыха в испанском городе Пальма-де-Майорка, расположенном на острове Мальорка в Средиземном море.

Об этом сообщил один из отдыхающих, которые не могут вернуться в Украину, Вячеслав Сирый, передает "Укринформ".

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"Меня зовут Сирый Вячеслав, я один из туристов, находящихся в аэропорту города Пальма (Пальма-де-Майорка). Тур организован через оператора JOINUP. Вылет должен быть через авиакомпанию Yanair. Рейс вылета был назначен на 01.07 в 17:40, был перенос рейса, о котором нам сообщили, и был организован трансфер. Потом наш турагент сообщил, что рейс снова переносится", – рассказал мужчина.

Он отметил, что в аэропорту застряли 160 человек, среди которых и дети. Все они находятся там с 5 утра, не имея информации, когда будет произведен вылет в Украину.

"Точной информации по вылету нет, еды и воды нам никто не дает", – добавил Вячеслав Сирый.

По его словам, к ним приходили представители аэропорта, которые сообщили, что "нужно еще подождать, пока выясняют информацию".

В то же время, в пресс-службе туроператора JOINUP задержку с вылетом туристов из Пальма-де-Майорки назвали технической неисправностью самолета компании Yanair, который должен был 2 июля отвезти туристов из Украины туда на отдых и вернуться с теми украинскими туристами, которые сейчас на островах.

Мы решили, что рейс из Украины мы отменяем, потому что мы не понимаем, когда он состоится и состоится ли, а для туристов, которые находятся в Пальма-де-Майорке, мы сейчас очень оперативно и всеми силами ищем отель, где они проведут эту ночь и завтра утром мы сделаем вывозной рейс,
– рассказала представитель пресс-службы JOINUP Екатерина Резниченко.

Женщина добавила, что пока отдыхающие действительно находятся в аэропорту, поскольку разгар сезона и отель найти сложно. Вместе с тем она подчеркнула, что вывозной рейс из Пальма-де-Майорки тоже, скорее всего, будет осуществлен авиакомпанией Yanair не раньше утра 3 июля, но точного времени пока нет.

Напомним, 29 июня появилась информация, что около 300 украинских туристов застряли в аэропорту тунисского города Монастыр и не могут вернуться в Украину. Впоследствии Василий Кирилич сообщил, что часть украинцев уже вылетела домой.

Теги: отдых авиация Новости Украины
Источник: 24 Канал
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