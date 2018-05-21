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165 тысяч человек обратилось в центры помощи участникам АТО с начала войны, – волонтер

29 Читати новину українською
333, 3 тысячи участников боевых действий насчитывается сегодня
333, 3 тысячи участников боевых действий насчитывается сегодня / 24 канал

В 15 областях Украины 3-й год действуют Центры помощи участникам АТО, которые занимаются социальной реабилитацией бойцов. Руководитель ЦПУ АТО при Киевской ОГА Светлана Шеповалова заявила, что почти вдвое увеличилось количество бойцов, которые нуждаются в помощи за 3 года.

Об этом шла речь на пресс-брифинге в "Укринформе". Указом Президента Украины Петра Порошенко от 18 марта 2015-го года "О дополнительных мерах по социальной защите участников АТО" и создавались ЦПУ АТО в крупных городах и областных центрах, ориентированные на социальную, медицинскую и психическую помощь военным.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются ветераны войны, – это проблема медицинского обслуживания, выделение земельных участков и проблема с перевозчиками. Де-факто не все законы, социальные гарантии, которые были гарантированы государством, выполняются в полной мере,
– проинформировала Шеповалова.

Из 165 тысяч обращений обработанными есть 93%, отметила волонтер. Центры на местном уровне разработали более 200 проектов и комплексных программ для ветеранов, их семей и Героев Небесной Сотни.

Руководитель ЦПУ АТО при Киевской ОГА добавила, что общеукраинская статистика за годы работы является печальной.

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Так, в 2015 году насчитывалось 164, 3 тысячи участников боевых действий. А в начале 2018 года цифра выросла более чем вдвое – до 333, 3 тысячи человек. В 2018-м году людей с инвалидностью насчитывается 4734. В 2015-м году статистика по инвалидности не велась. А вот количество погибших за три года выросло тоже вдвое: с 2697 до 4109 бойцов.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Міністерство оборони України Операция Объединенных сил АТО
Источник: 24 канал
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