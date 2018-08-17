16-летний юноша "сломал" серверы корпорации Apple

Многие корпорации имеют проблемы с атаками хакеров, и Apple не стала исключением. Правоохранители сообщают, что австралийский ученик средней школы уже неоднократно взламывал серверы "яблочной" компании и даже успел скачать 90 ГБ их содержимого. Следствие по делу пока еще продолжается.

Об этом сообщает 9to5mac.

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Полиция Австралии задержала 16-летнего юношу, которого обвиняют в причастности к неоднократному взлому внутренних серверов Apple. Выйти на хакера помогли сотрудники ФБР, что получили запрос от специалистов компании, которые и обнаружили утечку данных.

Подросток, который, как утверждает источник, хорошо известный в хакерском сообществе, использовал VPN и другие инструменты, чтобы избежать рассекречивания. Вычислить его помогли серийные номера "макбуков", которые он использовал для несанкционированного доступа к серверам. Оба лэптопа, смартфон и жесткий диск ПК уже были изъяты. Интересно, что загруженные материалы хранились в папке с говорящим названием hacky hack hack ("сломанный злом").



16-летний парень мог взломать серверы Apple

Хакер уже признал себя виновным и ожидает вынесения приговора следующего месяца. Его адвокат в интервью журналистам заявил, что тот сделал злом, потому что был фанатом компании и надеялся там работать.

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Apple уже прокомментировала ситуацию для прессы. Компания заверила своих клиентов, что никакие личные данные пользователей в сеть не утекли – похищенные хакером файлы содержали только конфиденциальные документы для внутреннего пользования.

Отдел информационной безопасности компании выявил несанкционированный доступ и сообщил о нем правоохранительным органам. Мы хотим заверить наших клиентов, что во время этого инцидента их личные данные не были скомпрометированы,

– заявил представитель компании.

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