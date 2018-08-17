21:39
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Грязные танцы Марченко. Батл между НАБУ и САП
Вєсті.UA
20:15, сегодня
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

16-летний юноша "сломал" серверы корпорации Apple

90 Читати новину українською
16-летний юноша взломал серверы корпорации Apple
16-летний юноша взломал серверы корпорации Apple / Фото из свободных источников

Многие корпорации имеют проблемы с атаками хакеров, и Apple не стала исключением. Правоохранители сообщают, что австралийский ученик средней школы уже неоднократно взламывал серверы "яблочной" компании и даже успел скачать 90 ГБ их содержимого. Следствие по делу пока еще продолжается.

Об этом сообщает 9to5mac.

Читайте также: Массовая атака на Instagram-аккаунты: сотни пользователей пострадали от хакеров

Полиция Австралии задержала 16-летнего юношу, которого обвиняют в причастности к неоднократному взлому внутренних серверов Apple. Выйти на хакера помогли сотрудники ФБР, что получили запрос от специалистов компании, которые и обнаружили утечку данных.

Подросток, который, как утверждает источник, хорошо известный в хакерском сообществе, использовал VPN и другие инструменты, чтобы избежать рассекречивания. Вычислить его помогли серийные номера "макбуков", которые он использовал для несанкционированного доступа к серверам. Оба лэптопа, смартфон и жесткий диск ПК уже были изъяты. Интересно, что загруженные материалы хранились в папке с говорящим названием hacky hack hack ("сломанный злом").

16-річний хлопець міг взламати сервери Apple
16-летний парень мог взломать серверы Apple

Хакер уже признал себя виновным и ожидает вынесения приговора следующего месяца. Его адвокат в интервью журналистам заявил, что тот сделал злом, потому что был фанатом компании и надеялся там работать.

Читайте также: Хакеры шантажируют посетителей порносайтов

Apple уже прокомментировала ситуацию для прессы. Компания заверила своих клиентов, что никакие личные данные пользователей в сеть не утекли – похищенные хакером файлы содержали только конфиденциальные документы для внутреннего пользования.

Отдел информационной безопасности компании выявил несанкционированный доступ и сообщил о нем правоохранительным органам. Мы хотим заверить наших клиентов, что во время этого инцидента их личные данные не были скомпрометированы,
– заявил представитель компании.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Кибербезопасность Техно Apple Хакерская атака хакеры Интернет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция
 30 мая , 16:02
В Gmail появилась новая функция, которая пригодится каждому пользователю
 24 мая , 09:02
Что украинцы наиболее активно ищут на OLX – интересная инфографика
 сегодня , 09:02
Бесплатные VPN могут быть опасными
 31 мая , 14:02
Дополнения к играм серии Battlefield разработчики раздают бесплатно
 1 августа , 20:08
Qualcomm объявила дату выпуска автомобиля с поддержкой 5G
 30 июля , 18:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук