16-летний парень удивляет фантастическими десертами: фото

16-летний Хосе решил доказать, что веганская еда – это не только салаты. Парень готовит удивительные яркие завтраки и сладости.

Хосе имеет более 750 тысяч последователей в Instagram, которые в восторге от его красочных блюд: подросток делает множество модных десертов, таких как коктейли, пончики с глазурью и сырники с мерцающими замороженными фруктами.

Девиз Хосе: "Жизнь слишком коротка, чтобы есть скучную еду".

Читайте также: В Корее бариста создает уникальные рисунки на кофе: удивительные фото

Допис, поширений J o s e (@naturally.jo) 11 Бер 2018 р. о 6:25 PDT

Допис, поширений J o s e (@naturally.jo) 13 Лют 2018 р. о 5:28 PST