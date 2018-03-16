16-летний парень удивляет фантастическими десертами: фото
16-летний Хосе решил доказать, что веганская еда – это не только салаты. Парень готовит удивительные яркие завтраки и сладости.
Хосе имеет более 750 тысяч последователей в Instagram, которые в восторге от его красочных блюд: подросток делает множество модных десертов, таких как коктейли, пончики с глазурью и сырники с мерцающими замороженными фруктами.
Девиз Хосе: "Жизнь слишком коротка, чтобы есть скучную еду".
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Источник: 24 Канал
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