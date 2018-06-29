16-летний сын Деппа и Паради тяжело болен, – СМИ

Сын экс-супружества Джонни Деппа и Ванессы Паради – Джон Кристофер Депп, серьезно заболел. В западных СМИ пока не знают, чем именно больной подросток, но из-за ухудшения здоровья Деппу пришлось прервать гастроли, а Ванессе – премьеру фильма.

Об этом сообщают в западном издании Public.



По словам журналистов, Деппу пришлось срочно прервать гастроли по Германии и уехать в Париж. Папарацци заметили актера и залезли в гастрольный автобус в Мюнхене, который направлялся в аэропорт. Мужчине сообщили о "резком ухудшении здоровья" его 16-летнего сына Джека.

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В то же время Паради была вынуждена пропустить премьеру фильма "Нож в сердце", где Ванесса играет главную роль. На событие Ванесса не пришла по уважительной причине – она поехала домой, поскольку получила звонок, что ее сыну Джеку стало плохо.



Ванесса Паради с сыном Джеком и дочерью Лили (архивное фото)

Что именно случилось с парнем, не сообщается, но уже много лет общего сына Деппа и Паради усиленно скрывают от внимания папарацци, в отличие от старшей общей дочери актеров – 19-летняя Лили Роуз Депп, которая делает активную модельную карьеру. На звонки журналистов относительно информации о сыне экс-супруги не реагирует.



Стоит добавить, что Ванесса Паради и Джонни Депп были партнерами с 1998 года по 2012. Во время отношений у них родилось двое детей – Джек и Лили. После разрыва отношений они остались хорошими друзьями.

Напомним, что киноактер и музыкант Джонни Депп сейчас переживает не лучшие времена. Недавно он впервые прокомментировал болезненный развод с Хёрд, а также признался, что сейчас находится в трудном финансовом положении, поскольку потратил практически все деньги, которые заработал за годы своей успешной кинокарьеры – около 650 миллионов долларов. В период гастролей актер также шокировал фанатов своим осунувшимся болезненным видом и дал повод слухам, что он тоже серьезно заболел.