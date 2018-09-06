16-летний украинец стал чемпионом мира в стрельбе по движущейся мишени

В южнокорейском Чанвоне продолжается чемпионат и юниорского первенство мира по стрелковым видам спорта. Сборная Украины завоевала уже четыре награды.

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Четвертой наградой стала золотая медаль Даниила Даниленко. 16-летний украинец победил в личном турнире среди юниоров в стрельбе по движущейся мишени с 50 метров в упражнении МВ-11а, сообщили в Федерации стрельбы Украины. Стоит добавить, что до этого он выиграл "серебро" в стрельбе по движущейся мишени среди взрослых.

В своей золотой стрельбе Даниил Даниленко показал результат 386 очков. Столько же набрали немец Крис Гроссейм и швед Андреас Бергстрьом, которые заняли второе и третье места соответственно, но уступили Даниленко в дополнительных сериях.

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Напомним, что кроме Даниленко, ранее Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами в олимпийской дисциплине - стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в миксте

Чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе завершится 14 сентября.

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