16 школьников госпитализировали из-за вспышки острой кишечной инфекции на Черниговщине

Полиция и прокуратура Черниговщины в рамках открытого уголовного производства устанавливают причину вспышки острой кишечной инфекции в Борзнянской школе-интернате.

Среди учеников Борзнянской общеобразовательной школы-интерната зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Пострадали ученики 1, 4, 6, 9 и 10 классов, госпитализированы 16 школьников, сообщили в полиции. Читайте также: Минздрав опроверг причастность вакцины к смерти ребенка на Сумщине Течение заболевания – легкое и средней тяжести. За детьми установлено медицинское наблюдение. Специалисты проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, лабораторные исследования. Полиция и прокуратура Черниговщины устанавливают причину вспышки острой кишечной инфекции, продолжаются противоэпидемические мероприятия.