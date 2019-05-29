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      16 школьников попали в аварию на Днепропетровщине: есть пострадавшие

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      ДТП со школьниками на Днепропетровщине
      ДТП со школьниками на Днепропетровщине / Dp.npu.gov.ua

      Микроавтобус с 16 школьниками из Полтавы попал в аварию 28 мая в районе села Каменное на Днепропетровщине. Всех детей забрали в больницу в Днепре, их осматривают больницы. 2 школьников получили переломы руки и ключицы.

      ДТП произошло, когда полтавские школьники возвращались домой с экскурсии в Запорожье. 42-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, в котором ехали дети, столкнулся с грузовиком DAF.

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      На место аварии прибыли следователи, которые работали там с обоими водителями. Для выяснения всех причин ДТП полиция назначит и проведет ряд соответствующих экспертиз.

      Правоохранители открыли дело и расследуют аварию, как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

      ДТП аварія школярі діти Дніпропетровщина Полтава
      Микроавтобус, в котором ехали дети, изрядно повредился после столкновения с грузовиком

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Новости Полтавы Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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