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      17-19 августа в Коломые прошел фестиваль МСЛ DRIVE FOR LIFE FEST

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      "МСЛ DRIVE FOR LIFE FEST" – уникальный для Украины и Европы фестиваль автомотоавиатехники и качественной музыки состоялся в Коломые, что на Ивано-Франковщине.

      Его изюминкой стал Всеукраинский чемпионат по боям автомобилей. Развлекали гостей популярные группы: ТНМК, "Антитела", ONUKA, "Тартак", DRAFT и другие. В этом году генеральным спонсором фестиваля впервые выступил крупнейший украинский оператор государственных лотерей "М.С.Л.".

      На "Леди Фортуну" мы иногда поставим. Такого рода сфера проявила себя с такой стороны – это большая редкость. И это, я считаю, замечательно, что они поддерживают такую субкультуру среди молодежи,
      – сказал барабанщик группы DRAFT Илья Мхеидзе.

      Мы гордимся тем, что мы подружились с "М.С.Л.". Эта компания близка для нас, потому что в тот момент, когда ты берешь лотерейку, те же какие-то ощущения в середине, когда ты садишься за руль на боевой трассе,
      – рассказал организатор "МСЛ DRIVE FOR LIFE FEST" Михаил Вовк.

      По словам организаторов, "М.С.Л." стал генеральным спонсором фестиваля благодаря богатому опыту в реализации социально-важных проектов, в том числе – спортивных и культурных.

      Очень интересно смотреть на реакцию людей, которые приходят на фестиваль и ранее ни разу не играли в лотереи и даже не знали, что они имеют какую-то социальную составляющую. На самом деле лотереи по всему миру поддерживают и финансируют те сферы, на которые у государства не хватает средств – это здоровье, культура, спорт,
      – отметил PR-manager компании "М.С.Л." Игорь Садовый.

      Кроме развлекательно-экстремальной программы, совершеннолетних посетителей фестиваля ожидали приятные призы. Компания "М.С.Л." подготовила для победителей конкурсов сертификаты на полеты в самолете, воздушных шарах и прыжки с парашютом. Использовать выигрыш победители могли сразу же на фестивале МСЛ DRIVE FOR LIFE FEST.

      Автомотоавиа фестиваль состоялся в седьмой раз. Ежегодно его посещают почти 20 тысяч поклонников экстрима. По словам организаторов, мероприятие способствует развитию автоспорта и малой авиации Украины, популяризируя активный образ жизни. Следующий фест состоится уже в 2020 году.

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      Теги: Новости Украины Фестивали Новости Ивано-Франковска
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