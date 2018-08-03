17-кратный чемпион Украины по волейболу "Локомотив" снялся с участия в чемпионате

Следующий сезон Чемпионата Украины по волейболу состоится без команды, которая 17 раз становилась победителем. Речь идет о харьковском "Локомотиве".

Президент клуба Евгений Щербина заявил, что клуб не имеет финансов для выступлений в Суперлиге. До этого команда уже отказалась от участия в еврокубках (там Украину будет представлять чемпион страны львовский "Барком-Летучие мыши" и хмельницкий "Новатор").

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Евгений Щербина также заявил, что клуб предоставил статус свободных агентов почти семь игрокам, ведь в бюджете нет денег, чтобы выплачивать им зарплату. Поэтому пока не вполне понятно, где именно и кем именно будет выступать "Локомотив" в следующем сезоне. Вероятно команда будет играть в Высшей лиге.

Стоит отметить, что прошлый сезон "Локомотив" закончил на второй строчке, уступив "Барком-Летучие мыши". Им же харьковская команда проиграла и Кубок Украины. До этого "Локомотив" 17 раз становился чемпионом Украины, а также 13 раз выигрывал Кубок.

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