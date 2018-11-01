17-летний террорист подорвал ФСБ в России: росСМИ нашли украинский след

Семья 17-летнего жителя Архангельска Михаила (вероятно, Жлобицького – официального подтверждения нет), который совершил самоподрыв в здании местного управления ФСБ, родом из Украины, правда рос он без отца. Также следователи проверяют, не вдохновил ли парня на такой шаг керченский стрелок Владислав Росляков.

Ранее 24 канал сообщал, что утром 31 октября на входе в здание ФСБ в Архангельске прогремел взрыв, в результате чего один человек, который не был сотрудником ведомства, погиб и еще три (сотрудники ФСБ) получили ранения.

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Впоследствии правоохранители выяснили, что это был самоподрыв и его осуществил 17-летний житель города. По факту инцидента Следственный комитет России открыл уголовное производство по статьям о террористическом акте и незаконном ношении боеприпасов.

Прокремлевского издание КП со ссылкой на близкое окружение парня пишет, что он происходил из семьи, которая была родом из Украины.

Журналисты отмечают, что он, как и стрелок из Керчи Владислав Росляков, рос без отца. Также известно, что его мать не работала, а все тяготы воспитания ребенка лег на плечи бабушки.

"Но он был обеспечен, одет, обут. Семья у нас хорошая. Мать без отца его родила. Я его пять лет воспитывала. Дочь училась в педагогическом в это время. Имеет высшее образование", – рассказала бабушка террориста.



17-летний подрывник Михаил вместе с мамой

Скорее всего, подрыв он устроил в знак протеста против государства. Во всяком случае, об этом он много писал накануне события. К слову, парень признался, что сам собрал бомбу: "Действию в одиночку, поэтому не надо сюда никого приплетать". Также у него в статусе одной из соцсетей стоит "революционная цитата" собственного сочинения. Сейчас следователи проверяют, не вдохновил ли парня тот же керченский стрелок,

– говорится в материале.

Добавим, что Михаил перед тем, как осуществить подрыв сообщил, о таком шаге в Telegram-канале "Российский анархизм" под именем Валериан Панов, а на аватаре у него стоит эмблема RAF (Rote Armee Fraktion – "Бригады Красной Армии"), одной из самых известных левых террористических организаций ХХ века, действовавшей в ФРГ с конца 60-х и до 90-х годов XX века. Она известна благодаря своим дерзким политическими похищением и многочисленным подрывам гражданских объектов и зданий власти. Существуют свидетельства того, что СССР посредством агентов в Западной Германии оказывал боевикам RAF информационную и финансовую поддержку.



Сообщение Валериана Панова о теракте в здании ФСБ в Архангельске

Напомним, ранее 24 канал публиковал видео изнутри здания ФСБ в Архангельске, которое было снято после того, как там 17-летний парень устроил взрыв.