17-летняя гонщица попала в жуткое ДТП на гонках Формулы-3: видео
Гонщица из Германии София Флерш попала в ужасную аварию во время гонки Формулы-3. Девушка не справилась с управлением на повороте и после столкновения с бордюром вылетела за пределы круга в ограждение.
Директор Гран-при (название Формулы-3) в Макао сразу выпустил красные флаги и остановил гонку, а другие автомобили отправил на пит-лейн.
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Кроме Софии Флерш, в результате аварии пострадали пять человек, которые были доставлены в госпиталь.
Видео с места аварии
Фото аварии
На своей странице в социальной сети София сообщила, что с ней все в порядке.
"Просто хотела дать всем знать, что я в порядке, но хирургическое вмешательство все-таки будет, завтра утром. Спасибо всем за поддержку в сообщениях", – говорится в сообщении гонщицы.
Что такое чемпионат Формула-3?
Это один из европейских чемпионатов класса машин с открытыми колесами, рассчитан на проведение на специальных трассах. Серия существовала в 2003-2012 годах и создана для воспитания молодых гонщиков. Действующий чемпион континентальной Формулы-3 – 19-летний сын легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик. В этом году гонка проходила в Макао (Китай).