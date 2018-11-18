17-летняя гонщица попала в жуткое ДТП на гонках Формулы-3: видео

Гонщица из Германии София Флерш попала в ужасную аварию во время гонки Формулы-3. Девушка не справилась с управлением на повороте и после столкновения с бордюром вылетела за пределы круга в ограждение.

Директор Гран-при (название Формулы-3) в Макао сразу выпустил красные флаги и остановил гонку, а другие автомобили отправил на пит-лейн.

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Кроме Софии Флерш, в результате аварии пострадали пять человек, которые были доставлены в госпиталь.

Видео с места аварии

Фото аварии

На своей странице в социальной сети София сообщила, что с ней все в порядке.

"Просто хотела дать всем знать, что я в порядке, но хирургическое вмешательство все-таки будет, завтра утром. Спасибо всем за поддержку в сообщениях", – говорится в сообщении гонщицы.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon. — Sophia Floersch (@SophiaFloersch) November 18, 2018

Что такое чемпионат Формула-3?

Это один из европейских чемпионатов класса машин с открытыми колесами, рассчитан на проведение на специальных трассах. Серия существовала в 2003-2012 годах и создана для воспитания молодых гонщиков. Действующий чемпион континентальной Формулы-3 – 19-летний сын легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик. В этом году гонка проходила в Макао (Китай).