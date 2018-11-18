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      17-летняя гонщица попала в жуткое ДТП на гонках Формулы-3: видео

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      Гонщица из Германии София Флерш
      Гонщица из Германии София Флерш / Фото из открытых источников

      Гонщица из Германии София Флерш попала в ужасную аварию во время гонки Формулы-3. Девушка не справилась с управлением на повороте и после столкновения с бордюром вылетела за пределы круга в ограждение.

      Директор Гран-при (название Формулы-3) в Макао сразу выпустил красные флаги и остановил гонку, а другие автомобили отправил на пит-лейн.

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      Кроме Софии Флерш, в результате аварии пострадали пять человек, которые были доставлены в госпиталь.

      Видео с места аварии

      Фото з аварії

      Фото аварии

      На своей странице в социальной сети София сообщила, что с ней все в порядке.

      "Просто хотела дать всем знать, что я в порядке, но хирургическое вмешательство все-таки будет, завтра утром. Спасибо всем за поддержку в сообщениях", – говорится в сообщении гонщицы.

      Что такое чемпионат Формула-3?
      Это один из европейских чемпионатов класса машин с открытыми колесами, рассчитан на проведение на специальных трассах. Серия существовала в 2003-2012 годах и создана для воспитания молодых гонщиков. Действующий чемпион континентальной Формулы-3 – 19-летний сын легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик. В этом году гонка проходила в Макао (Китай).

      Теги: Спорт Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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