17-летняя украинка Магучих побила рекорд Европы по прыжкам в высоту: видео

17-летняя украинская высотница Ярослава Магучих побила юниорский рекорд Европы (U-20) в помещениях на первых соревнованиях в зимнем сезоне.

Магучих взяла планку на высоте 1,96 метра, что стало новым юниорским рекордом Европы. Прежнее достижение тоже принадлежало украинке – в феврале 2014 года Ирина Геращенко на соревнованиях в Сумах взяла высоту 1,95 метра.

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Общую победу одержала сильнейшая прыгунья мира, россиянка Мария Ласицкене, – 2.00 м. Второе место с результатом 1.98 м заняла украинка Екатерина Табашник.

А замкнула тройку призеров еще одна украинка – Юлия Левченко. Она тоже взяла высоту 1.98 м, но лишь с третьей попытки.

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