17-летняя украинская теннисистка сыграет в финале турнира во Франции

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в финале турнира ITF Кань-сюр-Мэр. Там ей будет противостоять 22-летняя Ребекка Петерсон из Швеции.

Украинка не имела проблем в полуфинале, за немногим более, чем час обыграв Андреа Петкович, которая является 105-й ракеткой мира. Украинка – только 180.

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В первом сете немка сумела взять лишь две свои подачи – первую и последнюю и уступить 6:2. Во втором сете Петкович не сумела уйти от поражения и уступила 6:1.

Стоит добавить, что призовой фонд турнира – 100 тысяч долларов. Финал состоится 13 мая в 15:00 часов.

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