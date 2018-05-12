17-летняя украинская теннисистка сыграет в финале турнира во Франции
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в финале турнира ITF Кань-сюр-Мэр. Там ей будет противостоять 22-летняя Ребекка Петерсон из Швеции.
Украинка не имела проблем в полуфинале, за немногим более, чем час обыграв Андреа Петкович, которая является 105-й ракеткой мира. Украинка – только 180.
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В первом сете немка сумела взять лишь две свои подачи – первую и последнюю и уступить 6:2. Во втором сете Петкович не сумела уйти от поражения и уступила 6:1.
Стоит добавить, что призовой фонд турнира – 100 тысяч долларов. Финал состоится 13 мая в 15:00 часов.
Источник: 24 Канал
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