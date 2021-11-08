В Государственную службу по чрезвычайным ситуациям сообщение об аварии поступило 7 ноября, в 22:12. ДТП произошло в селе Тритузное Солонянского поселкового территориального общества Днепровского района.

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Парень въехал в дерево

По указанному адресу на место инцидента выехали спасатели. Там они выяснили, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ 2106" не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автомобиль столкнулся с деревом, а водителя зажало конструкциями поврежденной машины.



На Днепропетровщине молодой человек въехал на автомобиле в дерево / Фото ГСЧС

Спасателям пришлось извлекать пострадавшего из автомобиля

Чрезвычайщики, используя аварийно-спасательное оборудование, деблокировали 18-летнего молодого человека из автомобиля. После этого передали медикам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

К работам привлекали 3 спасателя и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Водителя извлекали из машины спасатели / Фото ГСЧС

Обратите внимание! Недавно в Кривом Роге столкнулись 2 автомобиля, среди которых было такси. В одном из автомобилей ехала 7-летняя девочка. Ребенок получил серьезные травмы.