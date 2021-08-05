В полицию об этом сообщил мужчина 5 августа, который проходил мимо. Правоохранители подтвердили информацию журналистам 24 канала.

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Хотел попробовать, как это

Полицейские быстро приехали на место происшествия и нашли парня, который устроил стрельбу. Ему – 18 лет. Молодой человек стрелял с балкона квартиры, которую арендовал.

Во время разговора с полицией парень говорил, что не причастен к этому. Затем он все же признался и сказал, что делал это из любопытства. Он лишь хотел проверить стартовый пистолет.

На месте работала следственно-оперативная группа. Оружие у парня изъяли. Поскольку это был стартовый пистолет, то разрешения на него не нужно. Впоследствии юношу отвезли к следователям. Детали еще устанавливают.

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