В Днепре 18-летний парень стрелял с балкона из пистолета
Источник:24 канал
На Паникахи в Днепре 18-летний парень устроил стрельбу на балконе. Известно, что молодой человек стрелял из стартового пистолета ради любопытства.
В полицию об этом сообщил мужчина 5 августа, который проходил мимо. Правоохранители подтвердили информацию журналистам 24 канала.
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Хотел попробовать, как это
Полицейские быстро приехали на место происшествия и нашли парня, который устроил стрельбу. Ему – 18 лет. Молодой человек стрелял с балкона квартиры, которую арендовал.
Во время разговора с полицией парень говорил, что не причастен к этому. Затем он все же признался и сказал, что делал это из любопытства. Он лишь хотел проверить стартовый пистолет.
На месте работала следственно-оперативная группа. Оружие у парня изъяли. Поскольку это был стартовый пистолет, то разрешения на него не нужно. Впоследствии юношу отвезли к следователям. Детали еще устанавливают.
Стрельба в Украине: недавние случаи
- В Ивано-Франковске недавно произошло похожее происшествие. Мужчина стрелял с балкона многоэтажки. Однако он был в нетрезвом состоянии. К счастью, никто не пострадал.
- В Запорожье произошла драка со стрельбой из-за газонокосилки. Мужчина не выдержал шума и выстрелил в своего соседа из револьвера. На месте работали полицейские.