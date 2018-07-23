180 лет тюрьмы для украинцев в Греции: как не оказаться на их месте и почему это важно

20 июля в Греции состоялся суд над украинским музыкантом, фронтменом группы "Перкалаба" Сергеем Шваюком и его другом Петром Литвинчуком. Восемь месяцев они ждали этого заседания. В итоге украинцев приговорили к 180 годам тюрьмы суммарно. Причина – перевозка нелегальных мигрантов.

В том, что случилось с украинцами и как не попасть в такой же переплет, разбирались журналисты 24 канала.

Читайте также: 180 лет тюрьмы получил музыкант известной украинской группы: детали

Как украинские музыканты оказались в Греции?

Поехали подзаработать. Еще до оглашения приговора в эфире одного из украинских телеканалов Петр Литвинчук рассказал, что они со Шваюком согласились на предложение немножко подработать от случайного знакомого. Им предложили в течение трех недель работать на яхте, которая должна была возить туристов вдоль побережья Турции.

Новый знакомый предложил музыкантам 2,5 тысячи долларов заработка каждому за три недели работы, обещал официальный контракт, который нужно было подписать уже в Турции, при этом работодатель даже взял на себя все расходы на переезд и проживание, поселив их в местном отеле. Несколько дней украинцы прожили там, потом им показали яхту, на которой они должны были работать, и объяснили, как ею управлять. Только на месте выяснили, что они не будут помощниками капитана, как обещали раньше, а будут выступать как единственные члены экипажа судна.

Почему их арестовали?

За то, что они работали не с туристами. Их заставили перевозить мигрантов. Во время первого задания украинцы должны были забрать туристов с поломанной яхты – им указали GPS-координаты в море, где находилось сломанное судно. Но оно, по словам Литвинчука, оказалось переполненным беженцами с Ближнего востока. На этой яхте, как рассказал он, находились также вооруженные турки. Они отобрали у украинцев мобильные телефоны и заблокировали им доступ к другим средствам связи. Мать Литвинчука также сообщала, что им угрожали физической расправой. Тем временем на яхту, на которой работали украинцы, начали перегружаться пакистанцы – 63 человека.

Вооруженные турки приказали украинцам плыть в Италию. Но уже через несколько дней плавания яхту задержала береговая охрана неподалеку от Греции. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границ страны Европейского союза, создании опасности для жизни людей из-за перезагрузки яхты и отсутствии спасательных средств. Они не имели документов на управление яхтой. Они нелегально перевозили пакистанцев. Так украинцы попали за решетку по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.

Почему приговорили аж к 180 годам тюрьмы?

Потому что Греция чрезвычайно строго относится к нелегальной перевозке беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Она стала страной, которая в течение последних нескольких лет является своеобразными "воротами" в Европу для десятков тысяч мигрантов и беженцев, которые часто отдают контрабандистам до нескольких тысяч евро, чтобы попасть на территорию ЕС. Уже несколько лет Греция не справляется с нашествием такого количества нелегальных мигрантов. Поэтому и реагирует на все, связанное с этим вопросом, очень остро.

Читайте также: Греческая математика: эксперт объяснил, за что и на какие сроки осудили украинцев

Юрист-международник Игорь Руденко пояснил 24 каналу, что срок Шваюку и Литвинчуку определяли согласно действующему в Греции закону, который предусматривает заключение на три года за перевозку одного нелегального мигранта. К тому же, каждый случай рассматривается отдельно. То есть, если речь идет о перевозке, например, 60-ти мигрантов, то наших моряков должны были бы приговорить к 180 годам каждого. На самом же деле, максимальный срок заключения в Греции составляет 25 лет. Это означает, что приговор в 180 лет лишения свободы будет фактически приравниваться к 25 годам.

Можно ли им помочь?

Можно. Юристы говорят, что в этом деле нужна поддержка со стороны государства и общества. Ведь есть процедуры, с помощью которых можно уменьшить сроки наказания или даже добиться условно-досрочного освобождения.

В МИД уверяют: есть основания надеяться, что 6 лет за каждого уменьшат до 5-ти, а это означает переквалификацию статьи на 1/5 или 1/3 общего срока отбытия срока наказания (т.н. "филакиси") и – освобождение, возможно, через непродолжительный промежуток времени. По информации консула, который присутствовал на судебном заседании, адвокат украинцев уже готовит апелляцию.

Почему это важно?

Потому что жертвой подобной махинации может стать практически каждый, у кого возникнет желание заработать деньги за рубежом. Потому что история со Шваюком и Литвинчуком – далеко не первая. Она даже не в первой десятке списка таких историй. По данным заместителя директора Департамента консульской службы МИД Василия Кирилича, в Греции за перевозку нелегальных мигрантов задержаны или осуждены более 150 украинцев. И количество задержанных за контрабанду людей украинцев растет. Потому что подобные махинации имеют множество вариаций, которые могут касаться не только контрабанды людей.

Что делать, чтобы не оказаться на их месте?

Придирчивее относиться к тем, кто предлагает работу. Если решились на нелегальное трудоустройство – должны иметь медицинскую страховку и достаточное количество проверенных знакомых в городе, в который собираетесь выезжать. Не гонитесь за большими деньгами на легкой работе, которая не требует от вас каких-то особых знаний и навыков.

Если не хотите рисковать и планируете работать официально, то будьте внимательны: