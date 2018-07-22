180 лет тюрьмы получил музыкант известной украинской группы: детали

20 июля в Греции в городе Пирей состоялся суд над украинским музыкантом Сергеем Шваюком, который является участником ивано-франковской группы "Перкалаба", и его другом Петром Литвинчуком. В итоге украинцев приговорили к 180 годам тюрьмы. Причина – перевозки нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо" со ссылкой на переводчицу прокуратуры города Пирей Лидию Костив.

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По ее словам, в соответствии с греческим законодательством, мужчины совершили правонарушение сразу по нескольким статьям: в частности, незаконное пересечение границ страны Европейского союза, создание опасности для жизни людей из-за перезагрузки яхты, отсутствие спасательных средств.

"Также во время задержания у Петра и Сергея не было документов на управление яхтой", – добавила переводчица.

Как подчеркнул адвокат украинцев Захарияс Кессес, такие большие сроки обусловлены особенностями греческого законодательства.

"Кроме Петра Литвинчука и Сергея Шваюка, на яхте были еще 63 нелегальных мигранта. Во время оглашения приговора за каждого нелегального мигранта могут добавлять 10-15 лет. Первоначально им грозило 630 лет за решеткой", – пояснил правозащитник.

В то же время в материале подчеркивается, что на протяжении последних нескольких лет в греческие тюрьмы за перевозку незаконных мигрантов попали сотни граждан Украины.

По информации Министерства иностранных дел, сейчас в тюрьмах по всей Греции находится около 150 украинцев, осужденных по схожим обвинениям. И некоторые их приговоры составляют более 600 лет. По словам родных и адвокатов, большинство осужденных совершали преступление бессознательно или под принуждением,

– отмечают журналисты.

Родные заключенных Шваюка и Литвинчука также уверяют, что мужчины не собирались идти на преступление и в такой ситуации оказались принудительно.

Так, мать Петра Литвинчука со своей стороны рассказала, что они поехали в Турцию на вполне законную работу.

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"Им предлагали быть помощниками капитана на прогулочной яхте. Вскоре, уже в Турции, работодатели заставили украинцев перевозить на яхте мигрантов. Для этого неизвестные вооруженные люди угрожали моему сыну и Шваюку физической расправой. Когда их задержала береговая охрана Греции, они некоторое время не знали , в чем их обвиняют. Здесь и они пострадали, поскольку их заставили управллять этой яхтой", – утверждает женщина

Журналисты выяснили, что на такую ​​работу в Турции украицев вербуют, чаще всего, в морских регионах Украины.

"Мы опросили ряд семей заключенных граждан и узнали, что украинцам действительно предлагали законную работу и хороший заработок на туристических яхтах в Турции – около 2-3 тысяч долларов. Если верить родным заключенных, ни один из них не знал, что частью работы будут перевозки нелегалов", – подытоживается в публикации.