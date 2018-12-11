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      184 общежития: у Порошенко отчитались о темпах сдачи нового жилья для военных

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      В Украине строят 184 новых общежития для военных
      В Украине строят 184 новых общежития для военных / Facebook

      Строительство новых общежитий для военнослужащих называют самым масштабным в Украине.

      В День Вооруженных сил Украины 6 декабря первые военнослужащие заселились в общежитие нового типа в Старичах на Львовщине.

      Смотрите также: Как выглядит проект многоэтажек, которые во Львове построит Минобороны

      В этом населенном пункте, который расположен неподалеку от Яворивского полигона, всего построено 8 таких общежитий.

      Внештатный советник Президента Юрий Бирюков отчитался, какими темпами продвигается строительство остальных из 184 общежитий для военных по всей Украине, которые, по его словам, являются самыми масштабными в Украине.

      В своем Facebook Бирюков отметил, что полтора десятка таких общежитий, которые впервые за годы независимости строят по новому проекту, уже находятся на финальной стадии.

      Он показал, как выглядит это строительство в разных уголках Украины и примечательно, что все общежития похожи между собой, поэтому их легко узнать.

      Строительство новых общежитий для военных в Украине: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Строительство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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