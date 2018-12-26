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      18-летний футболист "Динамо" признан самым дорогим украинским форвардом

      43 Читати новину українською
      Владислав Супряга
      Владислав Супряга

      Футболист киевского "Динамо" Владислав Супряга признан самым дорогим украинским нападающим по версии портала Transfermarkt.

      Стоимость Супряги оценивается в 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне Супряга принял участие в 10-ти поединках за первый состав "Динамо", провел на поле 393 минуты и отметился одной результативной передачей. Супряга перешел в "Динамо" из "Днепра-1" в августе 2018 года.

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      На втором месте расположился Роман Яремчук из "Гента" (3,5 миллиона евро), замыкает тройку Артем Беседин из "Динамо", его цена – 2,5 миллиона евро.

      В топ-10 также входят Александр Гладкий ("Різеспор"), Артем Кравец ("Кайсериспор"), Борис Тащи ("Дуйсбург") – все они оцениваются в 1 миллион евро. Филипп Будковский ("Сошо") – 900 тысяч, Роман Зозуля ("Альбасете"), Адеринсола Эсеола ("Кайрат") и Андрей Борячук ("Мариуполь" – - по 800 тысяч.

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      Теги: Спорт Динамо Футбол
      Источник: 24 Канал
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