18-летний футболист "Динамо" признан самым дорогим украинским форвардом

Футболист киевского "Динамо" Владислав Супряга признан самым дорогим украинским нападающим по версии портала Transfermarkt.

Стоимость Супряги оценивается в 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне Супряга принял участие в 10-ти поединках за первый состав "Динамо", провел на поле 393 минуты и отметился одной результативной передачей. Супряга перешел в "Динамо" из "Днепра-1" в августе 2018 года.

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На втором месте расположился Роман Яремчук из "Гента" (3,5 миллиона евро), замыкает тройку Артем Беседин из "Динамо", его цена – 2,5 миллиона евро.

В топ-10 также входят Александр Гладкий ("Різеспор"), Артем Кравец ("Кайсериспор"), Борис Тащи ("Дуйсбург") – все они оцениваются в 1 миллион евро. Филипп Будковский ("Сошо") – 900 тысяч, Роман Зозуля ("Альбасете"), Адеринсола Эсеола ("Кайрат") и Андрей Борячук ("Мариуполь" – - по 800 тысяч.

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